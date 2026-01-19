Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

Tras sostener una reunión con varios de sus ministros confirmados, el presidente electo, José Antonio Kast, entregó una vocería enfocada en las medidas para combatir la emergencia provocada por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

El mandatario electo hizo énfasis en que él y su equipo están dispuestos a colaborar para enfrentar las consecuencias de la catástrofe, pero que la responsabilidad recae en el actual gobierno. “Nosotros lo que podemos hacer ahora es traspasar la información y prepararnos para lo que se viene: la reconstrucción ”, dijo.

Dicho eso, aseguró que varios de sus secretarios de Estado ya confirmados -que participaron de la reunión y del mismo punto de prensa- lo acompañarán en la cita que tendrá con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda a las 11.00 horas.

Luego, el republicano reforzó que su equipo estará enfocado en que se desarrolle una “reconstrucción rápida y eficaz”.

José Antonio Kast y su equipo Foto: Prensa de José Antonio Kast

Sin críticas a Boric

Consultado por si el Presidente Gabriel Boric debería hacer una autocrítica por la gestión de su gobierno para enfrentar la emergencia, Kast contestó: “La autocrítica tendrá que hacerla la persona que está a cargo hoy día, que es el presidente Gabriel Boric. Nuestra actitud fue decir que estamos a su disposición en lo que nosotros podamos hacer como presidente electo y como personas que van a estar a cargo de esto, pero creo que la autocrítica le corresponde a las actuales autoridades”.

“Él tendrá que definir, en la conversación que tenga con los alcaldes, con los gobernadores, si sus representantes en la zona estuvieron a la altura de la gravedad de la situación”, continuó.

“Y todos podemos vernos enfrentados a tragedias o situaciones complejas. Nuestro país ha vivido dramas como terremotos, aluviones, fuego. Esperamos nosotros estar siempre lo mejor preparado, pero hay que considerar la violencia del fuego, el viento. Esperamos, sinceramente, en nuestro caso, poder siempre tener preventivamente algunas medidas ejecutadas”, agregó el mandatario electo.

Este mismo tono lo manifestó ayer a través de X, en donde compartió que hay que priorizar la emergencia por sobre disputas políticas.

El gabinete va sí o sí el martes 20

La emergencia puso en duda si Kast haría la presentación de su gabinete este martes 20 de enero, tal como estaba establecido, pero esta jornada despejó esa interrogante.

“ Mantenemos nuestra planificación. El día mañana ustedes van a conocer a los 25 ministros de cada una de las carteras. Incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad”, aseguró el presidente electo.

José García Ruminot y Claudio Alvarado

Asimismo, confirmó que este fin de semana comenzará su gira por Centro América. Hasta el momento su itinerario es: 24 de enero a República Dominicana, 26 de enero a El Salvador y 27 de enero a Panamá para participar por el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.