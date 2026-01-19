SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    El Mandatario se reúne a las 11.00 horas de este lunes con el presidente electo José Antonio Kast en La Moneda para evaluar la emergencia y afinar detalles para el traspaso de la posterior reconstrucción.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric Font. marcelo segura

    El Presidente Gabriel Boric continúa monitoreando los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, previo a la tercera reunión con el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda -a las 11.00 horas-, para revisar detalles de la emergencia y el traspaso para la posterior reconstrucción.

    El Mandatario, mediante una publicación en sus redes sociales, dio cuenta de la condiciones climáticas adversas pronosticadas para este lunes en la zona siniestrada, lo que podría reactivar focos de fuego.

    “La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”, escribió en X.

    En su mensaje, además, el Jefe de Estado destacó el despliegue de las instituciones y el trabajo conjunto con alcaldes y gobernadores en Biobío y Ñuble.

    “Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas”, cerró.

    En la jornada de ayer, a través de un mensaje en X, Kast hizo un llamado a priorizar el auxilio de las comunidades damnificadas por sobre la disputa política, en lo que fue leído como una tregua al gobierno en medio de la catástrofe.

    “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, sentenció.

    Boric, por su parte, dijo al respecto: “Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto aquí gobierno saliente y gobierno entrante tenemos que ser uno. En el marco de esta catástrofe para responderles a los chilenos que nos necesitan. El presidente José Antonio Kast nos ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica”.

