Kast brinda tregua al gobierno a pesar de críticas por la tardanza en la gestión de la emergencia

Este lunes, José Antonio Kast se reunirá por tercera vez con el Presidente Gabriel Boric. El mandatario electo -que por estas horas se encuentra ajustando las últimas piezas para la presentación de su gabinete- se manifestó por la catástrofe que asola a las regiones del Ñuble y del Biobío.

A través de un mensaje en X, Kast hizo un llamado a priorizar el auxilio de las comunidades damnificadas por sobre la disputa política.

“Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Biobío, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”, sentenció.

Durante la jornada, Kast y Boric se mantuvieron en contacto. Y lo propio hizo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con su sucesor en el cargo, Claudio Alvarado.

Además, se realizará una reunión entre el jefe de Estado y el futuro mandatario en La Moneda a eso del mediodía. “Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto aquí gobierno saliente y gobierno entrante tenemos que ser uno. En el marco de esta catástrofe para responderles a los chilenos que nos necesitan. El presidente José Antonio Kast nos ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica”, dijo Boric tras confirmar la cita.

Pese a que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, extendió la invitación a José Antonio Kast a visitar la zona siniestrada, por ahora no está en agenda que lo haga.

Sin embargo, Kast sí sostuvo una reunión con su futuro equipo de ministros y autoridades de Ñuble y Biobío.

Cuestionamientos al gobierno

A pesar del gesto de Kast, la respuesta del gobierno despertó una serie de cuestionamientos desde diversos sectores, en particular por la supuesta reacción tardía a nivel central.

El sentido lamento del acalde de Penco, Rodrigo Vera (independiente), quien acusó una falta de apoyo del gobierno en las primeras horas de los incendios, fue lo que gatilló, en gran medida, las críticas.

Una de las principales quejas apuntaba a las seis horas y media que demoró el Ejecutivo en sacar el decreto del estado de excepción constitucional de catástrofe.

Desde la misma comuna de Penco, el diputado electo Patricio Briones (PDG) fue lapidario al señalar que “la inoperancia está siendo ya de nivel catastrófico” y que, por el momento, la autoridad está “al debe”.

El excandidato presidencial y diputado Johannes Kaiser (libertario) calificó el desfase del decreto de estado de catástrofe como una “negligencia inexcusable”. “A las 3 de la mañana sale este comunicado. A las 10 todavía no estaba tramitado el decreto que establece estado de catástrofe”, posteó en X.

La diputada María Luisa Cordero (RN) cuestionó que el Ejecutivo “nuevamente llegue tarde, decretando estado de catástrofe cuando los incendios eran insostenibles”.

Por su parte, el diputado por Ñuble, Felipe Camaño (DC) advirtió que “el estado de catástrofe era necesario, pero no suficiente” y exigió nombrar un ministro de enlace ante la existencia de seremis con pocas atribuciones. Esta petición fue reforzada por la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien exigió una “respuesta extraordinaria del Estado, tanto en capacidad operativa como en apoyo social”.

Aquella demanda fue acogida por el Presidente Gabriel Boric, quien designó a las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de Agricultura, Ignacia Fernández, para estar monitoreando a las regiones del Biobío y del Ñuble.

Otras voces, como la de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), criticaron la velocidad de respuesta y la información “confusa y negligente” sobre las cifras de fallecidos, mientras que Roberto Arroyo (PSC) apuntó a que la reacción fue en muchos casos tardía.

Por su parte, el diputado Félix González (PEV) dirigió sus dardos al Senado por no tramitar la ley de Incendios: “Si hoy estamos lamentando esto, es porque no se legisló cuando se debía”, sentenció.

En la otra vereda, parlamentarios oficialistas defendieron al Ejecutivo. La diputada María Candelaria Acevedo (PC) calificó las críticas como “mal intencionadas” y llamó a “concentrarnos en detener el fuego y no tener que lamentar más muertes”.

En una línea similar, la diputada Clara Sagardía (FA), aunque reconoció que “el centralismo le hace muy mal a nuestras comunidades” y que la respuesta administrativa fue lenta, valoró como correcta la determinación de declarar el estado de catástrofe.

Clamor de los alcaldes

Esta presión política sintoniza con el testimonio del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien suplicó la presencia física del gabinete central ante el agotamiento de los equipos locales. Vera, notoriamente quebrado, manifestó: “No me pueden dejar solo, por favor, les suplico, de lo más profundo de mi corazón, no me dejen la gente”.

A este clamor se sumó el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien desde el terreno apuntó directamente a la gestión administrativa del Ejecutivo. “Hemos visto una respuesta lenta del nivel central”.

Debate “inconducente”

En respuesta, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó las críticas como una “controversia inconducente”, explicando que las Fuerzas Armadas se movilizan para fines humanitarios desde que el Mandatario lo instruye, independientemente del trámite administrativo defendiendo la gestión asegurando que “yo no recuerdo que en un episodio de similar naturaleza, un gobierno haya anunciado un decreto con tanta celeridad”. exclamó y agregó que: “La instrucción del despliegue fue inmediata y se adoptó en la madrugada por parte del Presidente de la República”.

Elizalde también comentó que “esta discusión que se ha planteado respecto del decreto, a mi entender, nos da cuenta de cómo funciona la institucionalidad, porque el despliegue de las Fuerzas Armadas puede ser inmediato”.