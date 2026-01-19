SUSCRÍBETE POR $1100
    Pulso

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    El empresario de 55 años viene del rubro de la construcción, uno de los más golpeados durante los últimos años. Mas asumió la vicepresidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio en diciembre del 2024 en la directiva que encabeza Susana Jiménez.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Daniel Mas

    Era uno de los ministerios que el Presidente electo, José Antonio Kast, todavía no tenía decidido. Eso hasta hoy. El actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Daniel Mas será el ministro de Economía del gobierno que asume el 11 de marzo.

    Así lo confirman distintas fuentes, quienes indican que Mas ya notificó a la CPC que fue nominado por Kast para sumir esa repartición. El empresario viene del sector construcción, uno de los más golpeados en los últimos años y que además es de los que genera más empleo en el país.

    Mas, de 55 años, asumió la vicepresidencia de la CPC en diciembre del 2024 en la directiva que encabeza Susana Jiménez.

    Es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero si carrera ha estado ligada a la Construcción. Se dedicó al negocio familiar de la construcción que había iniciado su padre homónimo en 1965. Ese año, Daniel Mas Rocha (fallecido en 2021) fundó la Empresa Constructora Carel Ltda. que luego se transformó en Ecomac, una constructora de viviendas en la Región de Coquimbo, que con el tiempo mutó en un grupo de empresas que ha pasado ser uno los mayores actores inmobiliarios en el norte del país, con más de 100 proyectos y 100 mil metros cuadrados construidos.

    Desde 1996 la firma creó las empresas Concreces Leasing e Hipotecaria Concreces para financiar a clientes con leasing habitacional y Mutuos Hipotecarios. Y en 2009 se sumó Concreces Factoring, para prestar apoyo financiero a pequeñas empresas. En 2010 levantó una central termoeléctrica en Diego de Almagro, a través de la sociedad Emelda S.A., con una potencia de 72 MW.

    A nivel gremial, Mas Valdés también siguió los pasos de su padre, pues al igual que él fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, pero además asumió otras responsabilidades, como ser la cabeza de la Corporación Industrial de Desarrollo de la IV Región (Cidere), y fue consejero gremial en la Sofofa.

    De esta manera, Mas se sumará al equipo económico encabezado por Jorge Quiroz, quien desde Hacienda liderará y coordinará la agenda económica. En ese equipo aparece también el economista Tomás Rau en el ministerio del Trabajo, Francisca Toledo en Mediambiente y Ximena Rincón en Energía.

