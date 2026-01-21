“Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

Abogado de la Universidad de Concepción, exdiputado y ministro de los gobiernos del Presidente Ricardo Lagos y la Presidente Michelle Bachelet.

Así se introdujo a Jaime Campos como futuro ministro de Agricultura la noche de este martes, en la presentación del gabinete que acompañará a José Antonio Kast. Lo que no se dijo en la ceremonia es que se trata de un histórico militante del Partido Radical, el que actualmente es parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Campos milita en esa colectividad, que está próxima a la disolución legal, desde que tiene 12 años. Según confirman en su entorno y en el partido, él sigue afiliado. Por lo mismo, su nombramiento enfureció a la directiva, la que ya había amenazado con sancionar al exparlamentario.

“Hasta el momento, no hemos tenido comunicación con Jaime Campos para conocer si él ha presentado su renuncia a su afiliación al Partido Radical. Lamentamos que se integre a un gobierno cuyo candidato no apoyó el partido. Nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas”, dijo el presidente de la colectividad, Leonardo Cubillos.

El timonel agregó que “dicha nominación la interpretamos como una agresión a la institucionalidad y lo que representa el Partido Radical, como lo manifestamos al futuro ministro del Interior de Kast (Claudio Alvarado).

Lamentamos que empiece así su gobierno”. Anteriormente, Cubillos también hizo saber a la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que no está de acuerdo con el nombramiento.

“Yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido. Que me pasen (al tribunal supremo) pues. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo”, respondió Campos tras su nombramiento, junto con confirmar que no está en su horizonte dejar de militar.