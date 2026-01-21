SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    El timonel de los radicales abordó con Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, el malestar en su colectividad por el nombramiento del exparlamentario. "Yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido. Que me pasen (al tribunal supremo) pues", respondió Campos.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Jaime Campos

    Abogado de la Universidad de Concepción, exdiputado y ministro de los gobiernos del Presidente Ricardo Lagos y la Presidente Michelle Bachelet.

    Así se introdujo a Jaime Campos como futuro ministro de Agricultura la noche de este martes, en la presentación del gabinete que acompañará a José Antonio Kast. Lo que no se dijo en la ceremonia es que se trata de un histórico militante del Partido Radical, el que actualmente es parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Campos milita en esa colectividad, que está próxima a la disolución legal, desde que tiene 12 años. Según confirman en su entorno y en el partido, él sigue afiliado. Por lo mismo, su nombramiento enfureció a la directiva, la que ya había amenazado con sancionar al exparlamentario.

    “Hasta el momento, no hemos tenido comunicación con Jaime Campos para conocer si él ha presentado su renuncia a su afiliación al Partido Radical. Lamentamos que se integre a un gobierno cuyo candidato no apoyó el partido. Nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas”, dijo el presidente de la colectividad, Leonardo Cubillos.

    El timonel agregó que “dicha nominación la interpretamos como una agresión a la institucionalidad y lo que representa el Partido Radical, como lo manifestamos al futuro ministro del Interior de Kast (Claudio Alvarado).

    Lamentamos que empiece así su gobierno”. Anteriormente, Cubillos también hizo saber a la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que no está de acuerdo con el nombramiento.

    “Yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido. Que me pasen (al tribunal supremo) pues. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo”, respondió Campos tras su nombramiento, junto con confirmar que no está en su horizonte dejar de militar.

    Más sobre:GabineteJosé Antonio KastPolíticaJaime CamposPartido Radical

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    José García, ministro Segpres: el legislador veterano que llevará la relación de Kast con el Congreso

    Lo más leído

    1.
    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    2.
    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    3.
    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    4.
    Kast opta por Trinidad Steinert para el Ministerio de Seguridad y resuelve principal nudo de su puzzle ministerial

    Kast opta por Trinidad Steinert para el Ministerio de Seguridad y resuelve principal nudo de su puzzle ministerial

    5.
    Martín Arrau (Rep.), nuevo ministro de Obras Públicas: el jefe de campaña que participó en la reconstrucción del terremoto

    Martín Arrau (Rep.), nuevo ministro de Obras Públicas: el jefe de campaña que participó en la reconstrucción del terremoto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast
    Chile

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete
    Negocios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”
    El Deportivo

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar