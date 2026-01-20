Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

El Ministerio de Minería ya tiene nuevo titular. Santiago Montt, ex ejecutivo de BHP y Andes Copper, anunció este martes su renuncia como director ejecutivo de la compañía, luego de ser convocado para asumir como ministro de Minería en el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast.

En un comunicado difundido por Andes Copper, Montt señaló que “me ha honrado haber sido invitado a servir a mi país como Ministro de Minería en el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”.

En el mismo texto, destacó su paso por la empresa y el desarrollo del proyecto Vizcachitas. “Ha sido un privilegio trabajar con Los Andes impulsando el proyecto Vizcachitas, uno de los proyectos de cobre greenfield más grandes de Chile, garantizando que sea un proyecto minero sostenible que beneficie a todos los grupos de interés”, afirmó.

La nueva autoridad electa de la cartera minera permanecerá en la compañía hasta el próximo 19 de febrero, con el objetivo de “apoyar una transición ordenada”.

Montt también se refirió a su experiencia al interior de Andes Copper y al proyecto ubicado en la Región de Valparaíso.

“Estoy profundamente agradecido por el invaluable conocimiento que he adquirido sobre el desarrollo de proyectos mineros greenfield, abarcando todo el ciclo de negocio, desde la exploración geológica hasta la participación de los grupos de interés. Me voy con un inmenso orgullo por lo que hemos logrado y plena confianza en la capacidad del equipo de liderazgo para sacar adelante este importante proyecto”, indicó.

Vizcachitas considera una inversión estimada de US$ 2.770 millones y contempla la extracción de cobre, molibdeno y plata.

Desde la compañía, el presidente de Los Andes, Eduardo Covarrubias, valoró la designación de Montt como futuro ministro. “Santiago aporta sus décadas de experiencia y trayectoria en el sector minero para apoyar al gobierno entrante del presidente José Antonio Kast ”, señaló.

Asimismo, destacó su gestión al frente del proyecto. “Bajo su liderazgo, Vizcachitas se ha convertido en un ejemplo de cómo deben llevarse a cabo operaciones mineras sostenibles. Ha aportado sus años de experiencia con las grandes empresas al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con las comunidades, así como con las autoridades a nivel local, regional y nacional. Le deseamos lo mejor en sus futuras responsabilidades con Chile”, concluyó.