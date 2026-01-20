SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Santiago Montt Oyarzún, la carta de José Antonio Kast para Minería

    El abogado, con trayectoria en la industria minera y perfil independiente, se suma al equipo que el Presidente electo dará a conocer este martes en la OPE.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    El presidente electo José Antonio Kast optó por el abogado Santiago Montt Oyarzún para el Ministerio de Minería.

    Hasta este lunes, la cartera se mantenía en suspenso junto con Seguridad y rondaron nombres como el de la diputada Sofía Cid (Partido Republicano) y el del senador Francisco Chahuán (RN).

    Hasta las últimas horas -a raíz de la tensión con el Partido Nacional Libertario (PNL), quienes se marginaron de ser parte del gabinete- se intentó que algún militante del PNL asumiera en dicha cartera.

    Pero finalmente, el futuro jefe de Estado escogió a Montt. Abogado de formación, ha desarrollado gran parte de su carrera en empresas como BHP y Los Andes Copper.

    La confirmación de Montt se enmarca en la antesala de la puesta en escena que el Presidente electo realizará este martes en la OPE, instancia en la que dará a conocer a su equipo ministerial completo.

    La actividad ha sido cuidadosamente diseñada, en medio de la emergencia por los incendios en el país. El gabinete estará mayormente conformado por cuadros técnicos, independientes y poca representación de los partidos políticos. Un aspecto que fue motivo de tensión en los últimos días.

