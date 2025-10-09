SUSCRÍBETE
Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

La iniciativa polimetálica, que considera cobre, molibdeno y plata, se pretende construir en la comuna de Putaendo, con una inversión prevista de US$2.400 millones y una vida útil de, al menos, 26 años.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago rechazó seis reclamaciones presentadas por comunidades en contra de uno de los proyectos que buscan dar vida a la operación minera polimetálica Vizcachitas, situada en la comuna de Putaendo, en las cercanías de San Felipe, en la Región de Valparaíso.

La iniciativa “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, de Vizcachitas Holding, sociedad perteneciente a la compañía canadiense Los Andes Copper, fue aprobado por la autoridad ambiental, tras concluir que “su evaluación se realizó de manera adecuada y que fueron debidamente consideradas las observaciones de la comunidad sobre sus posibles impactos”.

Vizcachitas es un depósito de pórfido de cobre, molibdeno y plata, situado a 46 kilómetros del centro de Putaendo, y es considerado uno de los proyectos greenfield (que se construye desde cero) más importantes que tiene Chile actualmente, pues pretende producir 180 mil toneladas de cobre en sus primeros ocho años de operación, con una inversión prevista de US$2.400 millones y una vida útil de, al menos, 26 años.

La iniciativa apunta también a producir 273,3 millones de libras de molibdeno y 32,7 millones de onzas de plata.

En la sentencia, la corte especializada revisó el procedimiento desarrollado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para atender las controversias de los reclamantes relacionadas con deficiencias en el análisis de eventuales impactos al recurso hídrico, flora, fauna -en particular, el gato andino-, los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, el valor turístico y el patrimonio cultural, entre otras.

“En conclusión, en mérito a los antecedentes expuestos, atendido el carácter estratégico y social del recurso hídrico y al marco normativo reseñado, este Tribunal constata que el proyecto ha presentado información técnica pertinente que sustenta fundadamente el descarte de impactos significativos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas”, dijo la corte integrada por los ministros Marcela Godoy -presidenta-, Cristián Delpiano y Cristián López.

“Esto, atendiendo la descripción detallada de las partes, obras y actividades del proyecto, la caracterización de la calidad del río Rocín (línea de base), y las condiciones de geología e hidrogeología del área”, explicó el fallo, que delinea algunas acciones para el cuidado del agua en la zona.

En relación con el gato andino, el tribunal determinó que los reclamos no tenían mérito suficiente para desvirtuar la legalidad de lo hecho por el SEA. “Por el contrario, a juicio de estos sentenciadores, el Servicio ponderó debidamente la información científica vigente acompañada por el titular del proyecto y procedió a validar correctamente el descarte de efectos sobre esta especie de felino en el área del proyecto”, acotó.

Añadió que la información con que se cuenta, tanto científica como oficial, así como la levantada por el proyecto, “es coincidente con descartar la presencia de gato andino en el área de impacto del proyecto, a la fecha de la evaluación de éste”.

