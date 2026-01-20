“Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

Este martes el gobierno de Presidente electo José Antonio Kast dará a conocer el equipo ministerial con el que iniciará su mandato. Para la cartera de Minería, el nombre elegido es el de Santiago Montt Oyarzún.

Abogado de la Universidad de Chile, doctorado en derecho en la Universidad de Yale, cuenta con una maestría en ciencias políticas y gobierno de la Universidad de Princeton.

Su trayectoria profesional está íntimamente ligada al sector minero. Fue parte de la gigante minera BHP, una de las mayores productoras de cobre del mundo. Allí entró el 2011 y durante 2015 y 2017 se desempeñó como vicepresidente legal en Brasil, según su Linkedin. En 2018 fue vicepresidente legal en Australia. En el gigante minero estuvo hasta marzo de 2022 y su último cargo fue el de vicepresidente de asuntos corporativos de Minerals Americas BHP.

Su salida de BHP, dice un ejecutivo del sector, se relacionó con cambios internos en el departamento legal de la minera a nivel global, los que derivaron en la salida de todo el equipo. Montt participó como director del Consejo Minero por BHP en algún momento.

En febrero de 2022, Montt arribó a Los Andes Copper para hacerse luego CEO de la firma unos meses después. La compañía desarrolla el proyecto greenfield Vizcachitas, iniciativa con una inversión de US$2.770 millones y que busca extraer cobre, molibdeno y plata. Vizcachitas está localizado a 46 kilómetros del centro de Putaendo, en la provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

Proyecto minero Vizcachitas en la Region de Valparaiso.

“S e r alto e j e cutivo e n BHP obviam e nt e lo valida e n la industria porqu e por algo ll e gó ahí. Pero ser el ejecutivo principal de un proyecto como Vizcachita, que es un proyecto que está todavía en exploración a nivel de prefactibilidad y donde la relación prioritaria con comunidades... le da una experiencia mucho más real para poder también abarcar lo que va a ser el futuro de la minería en Chile y los desafíos que tiene la minería en Chile, que es básicamente traer nuevos proyectos a la matriz”, destaca el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán.

“Desde ese punto de vista, a mí me parece que puede ser una señal muy interesante que alguien que ya tiene experiencia trabajando en esos proyectos entre al sector”, agrega.

“Es buena señal la experiencia”

Montt también es consejero del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El abogado Manuel José Vial, ex presidente del CAM, dice que Montt “es un muy destacado profesional como abogado, pero con estudios previos de ingeniería. Es experto en minería, área en que se ha desarrollado su carrera profesional por muchos años, tanto en Chile como en el exterior”.

Vial valora su experiencia en la CAM. “Ha hecho una gran labor y un aporte desinteresado al crecimiento e importancia del arbitraje comercial en Chile. En los temas que llegan a su conocimiento (...) como gerente general de compañías, los analiza muy a fondo, con mucha seriedad y ve las distintas aristas y los efectos que las decisiones van a producir. Es un profesional muy serio y dedicado en su trabajo”.

A su turno, el presidente y CEO de la International Copper Association (ICA), Juan Ignacio Díaz, observa que “tiene una experiencia extraordinaria en la industria, tiene una muy buena formación académica, buen conocimiento regulatorio, conoce políticas públicas (...) Se ve un súper perfil, es bien técnico, más que político, y creo que eso es bueno ya”.

Díaz suma que “ e s bu e na s e ñal la e xp e ri e ncia e n e l marco r e gulatorio y e n las políticas públicas , eso mezclado con la experiencia en la industria, eso creo que es muy bueno (...) obviamente se requiere de la política, un cargo político, pero el conocimiento de Santiago se ve muy sólido”.