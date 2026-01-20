SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Ex ejecutivo de BHP por más de una década, Santiago Montt dirige ahora el proyecto Las Vizcachitas. Abogado, también es consejero del CAM.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Este martes el gobierno de Presidente electo José Antonio Kast dará a conocer el equipo ministerial con el que iniciará su mandato. Para la cartera de Minería, el nombre elegido es el de Santiago Montt Oyarzún.

    Abogado de la Universidad de Chile, doctorado en derecho en la Universidad de Yale, cuenta con una maestría en ciencias políticas y gobierno de la Universidad de Princeton.

    Su trayectoria profesional está íntimamente ligada al sector minero. Fue parte de la gigante minera BHP, una de las mayores productoras de cobre del mundo. Allí entró el 2011 y durante 2015 y 2017 se desempeñó como vicepresidente legal en Brasil, según su Linkedin. En 2018 fue vicepresidente legal en Australia. En el gigante minero estuvo hasta marzo de 2022 y su último cargo fue el de vicepresidente de asuntos corporativos de Minerals Americas BHP.

    Su salida de BHP, dice un ejecutivo del sector, se relacionó con cambios internos en el departamento legal de la minera a nivel global, los que derivaron en la salida de todo el equipo. Montt participó como director del Consejo Minero por BHP en algún momento.

    En febrero de 2022, Montt arribó a Los Andes Copper para hacerse luego CEO de la firma unos meses después. La compañía desarrolla el proyecto greenfield Vizcachitas, iniciativa con una inversión de US$2.770 millones y que busca extraer cobre, molibdeno y plata. Vizcachitas está localizado a 46 kilómetros del centro de Putaendo, en la provincia de San Felipe, Región de Valparaíso.

    Proyecto minero Vizcachitas en la Region de Valparaiso.

    “Ser alto ejecutivo en BHP obviamente lo valida en la industria porque por algo llegó ahí. Pero ser el ejecutivo principal de un proyecto como Vizcachita, que es un proyecto que está todavía en exploración a nivel de prefactibilidad y donde la relación prioritaria con comunidades... le da una experiencia mucho más real para poder también abarcar lo que va a ser el futuro de la minería en Chile y los desafíos que tiene la minería en Chile, que es básicamente traer nuevos proyectos a la matriz”, destaca el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán.

    “Desde ese punto de vista, a mí me parece que puede ser una señal muy interesante que alguien que ya tiene experiencia trabajando en esos proyectos entre al sector”, agrega.

    “Es buena señal la experiencia”

    Montt también es consejero del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

    El abogado Manuel José Vial, ex presidente del CAM, dice que Montt “es un muy destacado profesional como abogado, pero con estudios previos de ingeniería. Es experto en minería, área en que se ha desarrollado su carrera profesional por muchos años, tanto en Chile como en el exterior”.

    Vial valora su experiencia en la CAM. “Ha hecho una gran labor y un aporte desinteresado al crecimiento e importancia del arbitraje comercial en Chile. En los temas que llegan a su conocimiento (...) como gerente general de compañías, los analiza muy a fondo, con mucha seriedad y ve las distintas aristas y los efectos que las decisiones van a producir. Es un profesional muy serio y dedicado en su trabajo”.

    A su turno, el presidente y CEO de la International Copper Association (ICA), Juan Ignacio Díaz, observa que “tiene una experiencia extraordinaria en la industria, tiene una muy buena formación académica, buen conocimiento regulatorio, conoce políticas públicas (...) Se ve un súper perfil, es bien técnico, más que político, y creo que eso es bueno ya”.

    Díaz suma que es buena señal la experiencia en el marco regulatorio y en las políticas públicas, eso mezclado con la experiencia en la industria, eso creo que es muy bueno (...) obviamente se requiere de la política, un cargo político, pero el conocimiento de Santiago se ve muy sólido”.

    En tanto, Guzmán concluye señalando que es “una persona que escucha mucho. Desde ese punto de vista, debiera haber bastante apertura hacia buscar acuerdos, entendimientos y escuchar todas las opiniones (...) es súper interesante su perfil y es bien distinto al perfil de los últimos ministros de Minería que más bien han entrado por el ámbito más político que ligaba a la industria”.

    Más sobre:Santiago Montt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Lo más leído

    1.
    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    2.
    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    3.
    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    4.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    5.
    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Vicepresidente del PS y gabinete de Kast: “Otra cosa es con guitarra, van a ser esclavos de sus propias palabras”

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Manchester City por la Champions League

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”
    El Deportivo

    Christian Garin acusa el golpe de la temprana eliminación en Australia: “Me voy muy mal, decepcionado”

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    Run and Sand se expande en 2026 y suma fechas en Zapallar, La Serena y Papudo

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?
    Cultura y entretención

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”
    Mundo

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?