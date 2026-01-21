José Antonio Kast presenta su primer gabinete
"Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante”, sostuvo el mandatario electo.
Pasadas las 21.30 horas, el presidente electo, José Antonio Kast, se subió al escenario instalado en “La Moneda chica” para presentar a su primer gabinete.
Antes de oficializar los nombres, el republicano entregó un breve discurso: “Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas y cuando Chile enfrenta momentos así, no necesita excusas ni diagnósticos eternos que nos tienen acostumbrados. Necesita decisión, necesita carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud como lo que se necesita hoy día”, sostuvo.
“Por eso hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia. Un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder. Aquí se trabaja desde el día uno, desde el primer minuto”, agregó.
Dicho eso, procedió a presentar a los ministros que lo acompañarán desde el 11 de marzo, para luego retomar su alocución.
“Nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestro compromiso está con las familias del sur de Chile, que producto de los incendios que han golpeado a nuestra patria este fin de semana”, señaló.
“Chile vive hoy horas difíciles. Para muchos chilenos, horas de angustia. Por eso, este no es un acto de celebración, no es un acto que conlleve un triunfalismo, ni tampoco de autocomplacencia. Hemos decidido hacer un acto sobrio para poder también tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, a todos esos chilenos que hoy día están sufriendo. Es un acto de responsabilidad con Chile”, aseguró.
En esa línea, añadió: “Hoy, la palabra ‘Emergencia’, que ocupó tanto tiempo en esas campañas, deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria, porque no hay tiempo que perder”.
“Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas y hoy presento a las personas que a partir del 11 de marzo asumirán la responsabilidad de conducirlos distintos ministerios de la República. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común, poner a Chile siempre delante”, zanjó.
Finalmente, se refirió a las críticas que ya han surgido en torno a su primer gabinete: “Le quiero dar las gracias a aquellos que los cuidaron, a aquellos que hoy día los sostienen y los van a sostener porque no va a ser fácil. Ya estoy viendo algunos titulares, algunas críticas, tantas cosas que pueden llegar a decir, pero nosotros estamos preocupados de otra cosa. Estamos preocupados de Chile y en esa preocupación le pedimos a los que hoy día nos acompañan que se cuadren al lado de cada una de las personas que están acá, porque van a ser todos muy importantes para lo que viene”.
La sorpresa de la noche
Hasta esta mañana, el exejecutivo de BHP y Andes Copper, Santiago Montt, era el nombre que asumiría la cartera de Minería. Sin embargo, minutos previos a la presentación del gabinete se dio a conocer que Daniel Mas asumirá como biministro de Economía y Minería.
Este movimiento se dio luego del ruido político que generó el comunicado difundido por Andes Copper en el que se daba a conocer la renuncia de Montt.
“Me ha honrado haber sido invitado a servir a mi país como Ministro de Minería en el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”, se leía en dicho documento.
