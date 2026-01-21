Daniel Mas será biministro de Economía y Minería: se cayó Santiago Montt

Santiago, 4 de marzo 2025. La Confederacion de la Produccion y del Comercio (CPC) presenta una nueva iniciativa gremial orientada a disenar propuestas concretas para fomentar el crecimiento economico y contribuir al bienestar de los chilenos. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Hasta esta mañana, el exejecutivo de BHP y Andes Copper, Santiago Montt, era el nombre que asumiría la cartera de Minería. Sin embargo, minutos previos a la presentación del gabinete se dio a conocer que Daniel Mas asumirá como biministro de Economía y Minería.

Este movimiento se dio luego del ruido político que generó el comunicado difundido por Andes Copper en el que se daba a conocer la renuncia de Montt.

Allí Montt señaló: “Me ha honrado haber sido invitado a servir a mi país como Ministro de Minería en el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast”.

Quién es Mas

Mas es un empresario de 55 años que viene del rubro de la construcción. Ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica y exvicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Se dedicó al negocio familiar de la construcción que había iniciado su padre homónimo en 1964. Ese año, Daniel Mas Rocha, fallecido en 2010, fundó la Empresa Constructora Carel Ltda. que luego se transformó en Ecomac, una constructora de viviendas en la Región de Coquimbo, que con el tiempo mutó en un grupo de empresas que ha pasado ser uno los mayores actores inmobiliarios en el norte del país, con más de 100 proyectos y 100 mil metros cuadrados construidos.

Desde 1996 la firma creó las empresas Concreces Leasing e Hipotecaria Concreces para financiar a clientes con leasing habitacional y Mutuos Hipotecarios. Y en 2009 se sumó Concreces Factoring, para prestar apoyo financiero a pequeñas empresas. En 2010 levantó una central termoeléctrica en Diego de Almagro, a través de la sociedad Emelda S.A., con una potencia de 72 MW.

El empresario entró a Ecomac en 1990 y en 2000 asumió la presidencia de la compañía. El grupo Ecomac registraba al cierre de 2024 una dotación de 1.326 trabajadores, de los cuales un 74% son hombres y 26%, mujeres.