    Política

    Partidos en alerta: alegan tardía invitación al anuncio del gabinete de Kast y persiste malestar por los independientes

    Timoneles transmitieron su incomodidad por la tardanza en la invitación al hito de este martes en la OPE, mientras continúan las aprensiones por un elenco de ministros con escasa representación partidaria.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El malestar de los partidos del futuro oficialismo con la conformación del futuro gabinete de José Antonio Kast no se ha disipado.

    Por el contrario, en las horas previas al anuncio de gabinete, que se realizará este martes por la noche en la Oficina del Presidente Electo (OPE), nuevas señales reactivaron las alertas en Chile Vamos y en el propio Partido Republicano, donde persiste la inquietud por la alta presencia de independientes en el diseño ministerial.

    Durante las últimas semanas, dirigentes de las colectividades que respaldan a Kast han transmitido en privado -y algunos también en público- su preocupación por un gabinete en el que los partidos tendrían un rol acotado, tanto en número de carteras como en la incidencia política.

    Lo advirtió así la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, en entrevista con La Tercera: “Menospreciar la política, la experiencia y la trayectoria es un riesgo”. Y lo propio hizo el timonel de los libertarios, Johannes Kaiser.

    El argumento, reiterado a distintos niveles, es que una administración sin anclaje partidario podría enfrentar dificultades de apoyo político a los titulares independientes.

    A ese clima se sumó, en las últimas horas, la molestia por la tardanza en la confirmación de las invitaciones al acto de este martes.

    Si bien el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, había transmitido hace varios días a los timoneles que serían convocados a la ceremonia, algunos presidentes de partido reclamaron que la invitación formal se concretó recién durante la tarde del lunes, lo que fue interpretado como otra señal de “desprecio” hacia las colectividades.

    Otros dirigentes le bajan el perfil al asunto y explican que la demora podría haber estado condicionada -según se les transmitió- por la idea de posponer el anuncio por la tragedia que afecta al sur del país por los incendios. Sin embargo, fue el propio José Antonio Kast quien confirmó el hito a primera hora del lunes.

    Como sea, en la OPE recalcan que están invitados todos los timoneles de partidos que tendrán representación en el elenco ministerial.

    Lo que no ha cambiado, de todas formas, es el cuestionamiento de fondo al diseño del gabinete. En los partidos sigue generando inquietud que varias de las carteras (16 de ellas) queden en manos de figuras sin militancia, una definición que Kast ha defendido como una apuesta por perfiles técnicos y de gestión.

    Para las colectividades, el temor es que esa lógica termine debilitando su rol político en el inicio del gobierno, que se deban hacer ajustes al poco andar y que se complique la relación con el Congreso en un escenario parlamentario fragmentado. Pero con el elenco ya definido, la apuesta de los partidos ahora es ganar influencia en las subsecretarías.

    Quien fue explícito en ese cuestionamiento fue el histórico UDI y uno de los “coroneles” de dicha colectividad, el exmilitante Pablo Longueira. En diálogo con “Desde La Redacción” de La Tercera aseguró que “no sé si hay un diseño del gabinete (…), pero en general yo te diría que esta es para mí una de las debilidades históricas de la derecha: la derecha política desconfía en la derecha política. Entonces, cuando llega al gobierno se olvida un poco de que son políticos los que han llegado al gobierno y recurren a muchas personas del mundo privado”.

    El exministro de Economía fue duro en su juicio: “Hay varios ministros que van a ser yogures con fecha de vencimiento muy pronto. Ojalá esté equivocado”.

    El timonel republicano, Arturo Squella, salió al paso de esas críticas y valoró la composición del gabinete.

    “Llegó el momento de conocer los nombres de las personas que van a acompañar al presidente electo. Y lo que se ve es un equilibrio muy bien logrado entre las fuerzas políticas que estuvieron en el Rechazo en 2022; y grandes personas, talentos, personas con trayectoria, que vienen desde la independencia, pero que van a contribuir con toda su energía, fuerza y talento a sacar adelante los grandes problemas y crisis que está atravesando Chile”.

