Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

El diseño del gabinete de José Antonio Kast sigue lejos de cerrarse. A días del anuncio ministerial, Seguridad y Defensa continúan como los principales flancos abiertos del futuro gobierno, en un escenario marcado por negativas, ajustes y conversaciones que, lejos de darse por concluidas, han debido reactivarse.

Los factores que removieron el escenario son principalmente tres: los cuestionamientos y presiones de los partidos políticos del sector que están descontentos con el diseño, el portazo del Partido Nacional Libertario (PNL) a integrar el gobierno, decisión que dejó sin uno de sus respaldos parlamentarios más relevantes al presidente electo, y el “no” de Rodolfo Carter a asumir el Ministerio de Seguridad.

Esto, luego de días de reflexión marcados por el costo político de abandonar el Senado recién electo y por las dudas sobre las reales atribuciones de una cartera altamente expuesta.

Por lo mismo, Kast se vio forzado a hacer modificaciones. Así, optó por bajar el nombre del periodista y exejecutivo de CMPC, Guillermo Turner -quien ya estaba confirmado para asumir en Defensa-.

Junto con Turner, el mandatario electo también comenzó a revisitar otras de sus carteras que ya se daban por zanjadas con el objetivo de buscar mayores equilibrios políticos en su futuro gabinete. Esto, pese a que públicamente se ha resistido y ha dicho que “no estarán todos” en su administración con el objetivo de intentar instalar que no “habrá cuoteo”.

De esta forma, se abrió nuevamente espacio para que actores que habían quedado al margen volvieran a mirar el tablero .

En el caso de los libertarios, Defensa era visto como un ministerio estratégico y especialmente atractivo.

La salida de Turner fue leída como una señal de que el diseño original estaba siendo corregido , lo que reactivó la reflexión dentro de la colectividad. Así lo dejó entrever el propio timonel del PNL, Johannes Kaiser, quien en conversación con Emol TV sostuvo que “siempre hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”.

Y añadió: “La pregunta es si va a haber una modificación. Y evidentemente no habría una modificación si nosotros hubiésemos aceptado”.

Su exjefe de campaña, el diputado Cristián Labbé, también hizo una reflexión en esa línea en Desde La Redacción de La Tercera. “Yo en cuanto a si hay una posibilidad de retroceso o de reconsideración, espero que sí. El llamado al menos mío como militante y parlamentario del PNL, es el llamado a la directiva a que de una u otra manera pueda darle una vuelta (...). En un gobierno como el que viene, no podemos darnos el lujo de no estar”, afirmó.

Una lógica similar comenzó a instalarse respecto de Carter. Según comentan quienes han seguido de cerca las conversaciones, la eventual reconfiguración de Defensa abrió en su entorno la idea de que su aporte al gobierno podría ser mayor desde esa cartera que desde Seguridad. Esta versión, en todo caso, otros la desestiman. Por lo mismo, recalcan, no hay una definición distinta a la ya comunicada.

En todo caso, también se habla del vicealmirante (R) Alberto Soto -y excompañero de lista al Senado de Arturo Squella- como un perfil de interés para Defensa. Su nombre incluso podría recalar en algunas de las subsecretarías de la repartición. En su última visita a la Oficina del Presidente Electo (OPE), afirmó que al presidente Kast “nunca le digo que no”.

En Seguridad, en todo caso, volvió a surgir como opción el nombre del general (r) y diputado electo Enrique Bassaletti. Su nombre suma algunos apoyos por varias razones.

En primer lugar, se trata de un perfil plenamente identificado con el ADN republicano, aunque sin militancia formal, lo que lo vuelve políticamente más cómodo para el entorno del presidente electo. Además, en términos de costos políticos, su eventual salida desde la Cámara de Diputados es leída como menos grave que mover a un senador recién electo debido a que son cuatro años en ese cargo.

Si su nombre termina consolidándose, comentan quienes han seguido de cerca las conversaciones, Bassaletti habría puesto sobre la mesa una condición relevante: contar con margen para definir su equipo, particularmente en las subsecretarías. En ese diseño, no se descarta que esos cargos recaigan también en exuniformados, con el objetivo de dotar a la nueva cartera de un perfil operativo fuerte desde su instalación.

Las indefiniciones en Seguridad y Defensa no son, con todo, las únicas que mantienen en vilo al oficialismo entrante.

La presión de los partidos por el alto número de nombres independientes considerados para el gabinete comenzó a irradiarse hacia otras carteras sectoriales que estaban relativamente avanzadas. En ese contexto, fuentes del sector aseguran que situaciones similares a la de Turner podrían afectar a May Chomali, considerada para encabezar Salud, y al economista Tomás Rau, quien figuraba como opción para Trabajo.

A ellos se suma el nombre de Iván Poduje, contemplado para Vivienda, cuya nominación -señalan en el sector- también sería objeto de revisión. La figura de Poduje en particular ha levantado reparos dentro de Chile Vamos. Hace algunas semanas, la diputada y vicepresidenta de RN Ximena Ossandón señaló que “para cargos políticos necesitas experiencia y tener redes. Si hay alguien que ha sido un poco violento con una importante cantidad de gente es Poduje”.

En todos estos casos, el factor común es el mismo: el cuestionamiento desde los partidos aliados a un diseño que privilegia perfiles técnicos y de confianza personal del presidente electo, por sobre los equilibrios partidarios más tradicionales.

Sin embargo, durante la jornada de este viernes sí se sumó un nombre partidario: el diputado Evópoli Francisco Undurraga asumirá la cartera de Cultura, las Artes y el Patrimonio.

Consultada sobre la búsqueda de equilibrios políticos y los cuoteos de los partidos, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, aseveró que “más allá de los nombres, lo importante es las definiciones que ha ido tomando el presidente electo en torno a cuáles son las prioridades del país y cuáles son los perfiles de las personas para poder encabezar las distintas carteras que tienen mandatos claros (...). La OPE ha recibido a distintas organizaciones, personas, partidos políticos, analizando cuáles son las necesidades necesarias y construyendo de manera muy específica el perfil de quién debe encabezar ese proyecto”.

Y agregó: “El gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos dentro del gobierno”.