Kast retrocede en nominación de ministros y rediseña su gabinete tras críticas de partidos

La conformación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, entró en una fase de ajustes forzados. Y es que la presión y críticas de los partidos que apoyan a su futuro gobierno por la conformación de su equipo ministerial hizo eco en el mandatario electo.

A esto se sumaron otros dos factores: las negativas de Rodolfo Carter de asumir en el Ministerio de Seguridad y el portazo del Partido Nacional Libertario (PNL) de integrar el gobierno. Ambos episodios también obligaron a Kast a recalibrar su estrategia y a buscar gestos hacia las colectividades que hoy presionan por mayor incidencia en la toma de decisiones.

La situación se volvió evidente el miércoles por la tarde, cuando el PNL notificó formalmente a Kast que se restaría de su futuro gobierno, pese a semanas de conversaciones previas. La decisión fue leída en la oposición como la primera gran derrota política del presidente electo antes incluso de asumir , considerando que uno de los ejes de su campaña fue la promesa de articular un gobierno amplio junto a todas las colectividades que lo respaldaron en segunda vuelta.

En privado, varios dirigentes admiten que el golpe no solo fue simbólico. La salida de los libertarios tensiona el diseño legislativo del próximo gobierno -el PNL cuenta con ocho diputados y una senadora- y expuso, además, las debilidades del método con que Kast ha conducido la conformación de su equipo, un proceso que ha sido percibido como poco permeable y excesivamente concentrado en su figura.

De hecho, esta semana el propio Johannes Kaiser había acusado falta de información por parte del equipo del presidente electo, anticipando el desenlace que se conoció horas después. En la Oficina del Presidente Electo (OPE) reconocen que la decisión fue resentida y que encendió alertas, no solo por el flanco parlamentario, sino también por la señal política que proyecta hacia el resto de los partidos aliados.

En ese contexto, y con el calendario corriendo, Kast comenzó a introducir modificaciones en su esquema original.

Según fuentes del sector, el equipo del presidente electo tomó contacto con Guillermo Turner -el periodista y exejecutivo de CMPC que ya estaba confirmado para asumir el Ministerio de Defensa- para declinar el ofrecimiento, en una señal de que las nominaciones que parecían cerradas ahora están siendo revisadas. Una situación similar podría afectar a May Chomali, considerada para Salud, y al economista Tomás Rau, en Trabajo.

Como sea, la caída de Turner abre la incógnita sobre si los libertarios entrarán en reflexión sobre la decisión que ya habían tomado, considerando que Defensa era una cartera que habían requerido.

Así, desde de los partidos aseguran -en privado- que ha habido nuevos contactos con los equipos de José Antonio Kast para disponer de nuevos nombres para integrar el gabinete u otros cargos. Junto a ello, en una información ya confirmada a las colectividades, al menos en esta primera ronda de ministros no habrá designaciones de bi o triministros. Otro traspié más en el diseño original pensado por el presidente electo.

En el podcast Cómo te lo explico, que transmite La Tercera, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sinceró que “el presidente lo dijo hace unos días, no va a haber fusiones ni bi ni triministerios (...). Hay que ver primero cómo está la casa y luego tomar una decisión”.

Estos movimientos son leídos como parte de un esfuerzo por descomprimir la relación con los partidos y reordenar un gabinete que, hasta ahora, había sido diseñado mayoritariamente en base a criterios personales del mandatario electo, con escaso margen para la negociación política tradicional.

Por ejemplo, este jueves, en conversación con Radio Duna, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, afirmó que “el país está por delante de todos nosotros y, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo por tener este gobierno unitario. Así que yo lamento la declaración que ayer hizo Nacional Libertario, pero a la vez, por lo menos en mi experiencia, siempre en política existe una segunda, tercera y cuarta opción de conversar, de ver las cosas, de revisar por qué se llegó a este punto".

En ese sentido, planteó que le gustaría “que se haga el esfuerzo, que ojalá el presidente (electo) Kast pueda ver cómo encontrarle una vuelta, para que la mayor cantidad de partidos, o todos los que lo apoyamos en la segunda vuelta, podamos ser parte del gobierno y sentirnos bien comprometidos con lo que son los desafíos del gobierno. (El gabinete) tiene que tener densidad pública y densidad política y creo que (Kast) está pensando en un razonable equilibrio”.

Y hace tan solo algunos días, el timonel republicano, Arturo Squella, señaló en la misma emisora que “como todo en la vida, los equilibrios son importantes y en esto uno tiene que también buscar el equilibrio. Donde tiene que haber conocimiento político, conocimiento de cómo funciona el Congreso, de cómo son los partidos, cómo son -o somos- de mañosos quienes estamos en alguna de las cámaras, en el detalle de algún proyecto de ley en una comisión y le dedicamos mucho tiempo como para que venga alguien, que no conoce el mundo de la discusión legislativa, a decirnos ‘mira esto tiene que ser así porque yo en una empresa lo hacía así’”.

El revés con los libertarios no fue el único flanco que se abrió esta semana. Ese mismo miércoles, Kast sostuvo una reunión a solas con Rodolfo Carter para despejar su eventual arribo al Ministerio de Seguridad, una de las carteras clave del llamado “gobierno de emergencia”. Sin embargo, el exalcalde fue categórico: declinó la oferta y optó por mantenerse como senador por La Araucanía , cargo para el que fue electo por ocho años.

La negativa de Carter -quien hasta ese momento era la principal carta para la nueva cartera- profundizó la sensación de tropiezo en el armado del gabinete y volvió a dejar en suspenso la definición de Seguridad, uno de los ejes centrales del programa de Kast y, hasta ahora, sin un nombre claro para encabezarla.

Durante la jornada del jueves circularon por la OPE distintas figuras que podrían perfilarse para encabezar la cartera, entre ellas el vicealmirante (r) Alberto Soto, el general (r) y diputado electo Enrique Bassaletti y el diputado y timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet. Tampoco se descarta recurrir al exalcalde de Puente Alto Germán Codina, aunque -hasta ahora- se perfila para la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.