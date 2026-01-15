Resistencia de Carter y negativa de Kaiser para sumarse al gobierno enredan diseño de Kast

“Vengo a hablar con el presidente”.

Minutos pasadas las cinco de la tarde, el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter, llegó hasta “La Moneda chica” de José Antonio Kast en la comuna de Las Condes, para sostener una reunión con el presidente electo.

El encuentro -que se extendió por cerca de dos horas y media y del que también participaron el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, y los asesores de Kast, Cristián Valenzuela y Alejandro Irarrázaval- se da después de que el nombre del senador electo por La Araucanía se posicionara como la principal carta del líder republicano para asumir el Ministerio de Seguridad, una de las carteras clave de la futura administración.

Pero lo que se esperaba pudiese ser una reunión en donde se zanjara el futuro líder de Seguridad, solamente terminó estirando la definición.

“La única verdad que hay en esta reunión es que he venido a ver un amigo que ha sido electo Presidente de la República. Ese amigo es José Antonio Kast (...). Lo vine a ver en el contexto del cargo como senador electo de La Araucanía, que tiene probablemente el desafío más grande de seguridad de todo el país, un dolor tremendo que se arrastra durante 28 años”, planteó Carter tras el encuentro.

Y agregó que respecto a “especulaciones” no se va a pronunciar: “Yo no me voy a pronunciar porque el Presidente de la República es el único que puede hacerlo, ninguno que filtre o no filtre, ni ninguno que venga a esta oficina, tiene mayor autoridad que el presidente de determinar su equipo (...). Yo no he venido a ningún ofrecimiento en particular, ni a recibirlo, ni a declinarlo”.

Que el futuro parlamentario llegara hasta la casona de La Gloria 88 sorprendió a varios. Y es que en el entorno de Kast han tratado con hermetismo si es que Carter asumirá o no como ministro.

Lo anterior, sobre todo después de que la posibilidad desatara las críticas en la derecha, no solo porque para algunos su nombre no es el adecuado para la cartera, sino también por lo que significa tener que recurrir a un parlamentario recién electo.

De hecho, este último factor fue clave en la evaluación que hizo la Oficina del Presidente Electo (OPE) para ofrecer el cargo al futuro senador.

Y es que, según reconocen en el entorno de Kast, el principal flanco de poner a Carter como ministro es cómo defender comunicacionalmente que un parlamentario recién electo abandone el Congreso, en un momento en que los equilibrios legislativos son clave para el próximo gobierno.

En ese contexto, el nombre del exalcalde aparece tras varios movimientos en la conformación del gabinete que se anunciará el próximo martes.

Para Carter, en todo caso, la decisión tampoco es fácil dicen en su entorno, pues recién electo por ocho años, el riesgo político que implica dejar de lado un escaño que recién conquistó con gran éxito, no es menor.

De hecho, para asumir, el exalcalde ha solicitado una serie de condiciones a Kast. Entre ellas, no solo poder elegir su reemplazo, sino también más atribuciones y recursos una vez como ministro.

Esto, apelando a que el costo más alto se lo lleva él, ya que el gobierno dura solo cuatro años, mientras que como senador podría estar ocho años con un puesto asegurado.

Libertarios se restan del gobierno

Fue justamente en medio de la reunión entre Kast y Carter que el presidente electo fue notificado que el Partido Nacional Libertario (PNL) se restaría de su administración.

La decisión de la colectividad liderada por Johannes Kaiser se tomó después de varias semanas de conversaciones que, si bien en un primer minuto parecían bien encaminadas, en los últimos días se terminaron diluyendo.

De hecho, el diseño que evaluaron los libertarios era que Kaiser quedara fuera del gabinete y sí entrara el partido al gobierno. Así, el exabanderado podría quedar en una especie de “banca” para un eventual cambio de gabinete cuando estuviera más avanzada la administración.

De hecho, el primer paso lo dio Kaiser, quien anunció que no sería parte del gabinete. Sin embargo, después entregó otras señales: cuestionó la falta de información por parte del equipo de Kast en torno a la conformación del gobierno, no solo a nivel de ministerios, sino también subsecretarías y delegaciones presidenciales.

A lo anterior, también se sumó la ausencia de una respuesta concreta no solo por la lista de nombres que hicieron llegar la semana pasada, sino también respecto a las cartera en las que mostraron interés, como Defensa y Justicia.

Así, a través de un comunicado, aseguraron que “tras evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días, el Partido Nacional Libertario no formará parte del Gobierno del Presidente Electo José Antonio Kast. Concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”.

En esa línea, respecto a su rol en la futura administración, se agrega que “nuestro deber es servir a los intereses superiores de la Patria, defender los valores que están consagrados en nuestra declaración de principios y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo gobierno para ayudarle a realizar una buena gestión”.

Minutos después del comunicado, en radio El Conquistador, Kaiser sostuvo que el concepto de un gobierno formado sin alianzas de partidos políticos “es legítimo, (pero) el punto es cómo funciona el sistema, si va a funcionar bien o no”.

Y agregó que “nuestro aporte va a ser clavar la bandera y dejar claro que hay ciertas cosas que respaldamos y ciertas cosas que no, vamos a criticar lo que no nos parezca y vamos a apoyar lo que nos parezca”.