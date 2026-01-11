SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Un periodista, ex director de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa: Guillermo Turner

    El periodista fue integrante del Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva, CAOR, del Ejército, en 2009. Dirigió DF, Pulso y La Tercera y estuvo casi una década en la forestal del grupo Matte, cargo desde el que visitó frecuentemente La Araucanía.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    Un nombre insospechado circuló esta semana como el próximo ministro de Defensa del gobierno de José Antonio Kast: un periodista que ha dirigido diarios y que en la última década fue un ejecutivo de Empresas CMPC con fuerte vinculación con La Araucanía. Su nombre es Guillermo Turner Olea (55 años), periodista de la Universidad Gabriela Mistral, ex director de Diario Financiero, Pulso y La Tercera, quien en 2009 fue participó en el Curso de Aspirantes a Oficiales de Reserva (CAOR) del Ejército.

    Diversas fuentes confirmaron que el nombre de Turner está en las listas de candidatos a ocupar alguna cartera en el gobierno que comienza el 11 de marzo y personas cercanas a la futura administración confirmaron que es uno de los nombres que corre con más ventaja para Defensa, cartera en la que otras personas del comando situaban como uno de los candidatos mejor aspectados al excandidato presidencial Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

    Johannes Kaiser también suena como candidato a ministro de Defensa. Diego Martin

    Personas cercanas a la decisión dicen que el comando privilegió por dejar Defensa en manos de un civil y no un exuniformado, otra de las opciones que estuvieron bajo análisis. Además, Turner, quien no ha ocupado antes cargos públicos, no tendría aspiraciones de iniciar una carrera política.

    Ex director de revista Capital y fundador del diario Pulso, dirigió La Tercera –del grupo Copesa- entre 2013 y 2016 y fue presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la de Federación de Medios de Comunicación Social de Chile. En 2016 llegó a CMPC, en la administración que ese año comenzó Luis Felipe Gazitúa como presidente de la forestal del grupo Matte. Ahí, Turner ocupó la gerencia de asuntos corporativos de la empresa, posición desde la cual tuvo una estrecha vinculación con La Araucanía: durante la última década recorrió las zonas más afectadas por la violencia rural y sostuvo conversaciones con dirigentes del mundo mapuche, agricultores de la zona y militares desplegados en la zona, lo que le otorgó cierto conocimiento de temas de Defensa. Aquella experiencia habría sido de interés de la nueva administración.

    Turner fue contactado hace semanas, tras la primera vuelta presidencial de noviembre, por el comando de José Antonio Kast, con quien ya ha tenido reuniones. Poco antes, el periodista dejó CMPC, siete meses después de la llegada de Bernardo Larraín Matte a la presidencia de la compañía, en reemplazo de Gazitúa. Turner es desde el 1 de diciembre director asociado de la agencia Feedback Comunicaciones, según su cuenta de LinkedIn.

    Por su paso por el CAOR, en 2009, Turner tiene el grado de subteniente, pero dejó de asistir a las actividades del Ejército por problemas de agenda y porque hasta 2016 tuvo cargos de primera línea en medios de comunicación.

    Aunque su designación debe ser confirmada el 20 de febrero, cuando se anuncie el gabinete, quienes lo conocen dicen que entre sus objetivos estaría consolidar la buena evaluación de las Fuerzas Armadas ante la opinión pública y proponer una nueva Política de Defensa que tenga en cuenta las actualizaciones efectuadas en esta materia por países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, lo que implicaría desechar un documento elaborado por el actual gobierno y que se encontraría en proceso de publicación.

