    Política

    A la espera de Bassaletti y la opción de Cuellar para integrar a libertarios: Kast busca definir a su ministro de Seguridad

    Mientras en la Oficina del Presidente Electo (OPE) afinan la puesta en escena para la presentación ministerial de este martes, la cartera eje de su futuro "gobierno de emergencia" continúa en suspenso.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    El Presidente Electo Jose Antonio Kast. Diego Martin

    En la Oficina del Presidente Electo (OPE) ya se afinan los últimos detalles para el anuncio del gabinete, y fue el propio José Antonio Kast quien se encargó de despejar cualquier duda sobre la realización del hito.

    “Mañana (martes) ustedes conocerán a las 25 personas que integrarán el gabinete, incluida la persona a cargo del Ministerio de Seguridad. Haremos una acción correspondiente al momento que vivimos (el estado de catástrofe por los incendios), pero sin falta mañana estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad en nuestro gobierno”, señaló el mandatario electo a primera hora de este lunes.

    Tras el anuncio realizado por La Tercera respecto de la llegada de Daniel Mas al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, solo restan dos carteras por despejar: Minería y Seguridad.

    De esas, es esta última la que concentra mayor atención política, no solo por su peso específico, sino porque se trata de uno de los ejes del relato de “gobierno de emergencia”, centrado en seguridad pública y recuperación económica, con el que Kast logró imponerse en la elección presidencial.

    Hasta hace algunas horas, el general (r) de Carabineros y diputado electo Enrique Bassaletti aparecía como el nombre mejor posicionado para asumir la nueva cartera.

    Sin embargo, en el entorno del presidente electo reconocen que aún persisten dudas.

    Por ejemplo, Bassaletti confirmó su asistencia a una jornada de trabajo que sostendrán los diputados republicanos a mediados de esta semana, lo que volvió a instalar interrogantes respecto de su disponibilidad para dejar el Congreso y asumir un rol ministerial.

    Incluso, fuentes del futuro oficialismo señalan que el exuniformado ya habría dado un “no” como respuesta durante el fin de semana.

    Así, el nombre del general (r) Luis Felipe Cuellar reapareció como una de las opciones para asumir esa cartera.

    Encargado del programa de Seguridad y Defensa de Johannes Kaiser para la campaña presidencial, inicialmente su nombre los libertarios lo levantaron para el Ministerio de Defensa, sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente.

    La opción de Cuellar gusta por varias cosas. No solo es independiente, por lo que no tendría impedimento para asumir, sino que también es muy cercano a Kaiser. En ese contexto, después de que los libertarios desecharan sumarse al gobierno, creen que ficharlo en el gabinete podría dejar bien encaminadas las cosas para retomar las conversaciones con ese partido.

    Además -agregan- cumple con el perfil para el cargo. Experto y con trayectoria en la materia y también con manejo mediático.

    Cuellar, recalcan, es una figura reconocida en el mundo de las Fuerzas Armadas (ingresó al Ejército en 1986), por lo que podría ser un buen enlace con las instituciones castrenses.

    Mediáticamente, Cuellar se hizo conocido después de que en 2021 asumiera como jefe de la defensa en la Región de La Araucanía.

    En ese cargo, generó polémica después de que en 2022 no solo descartara que existiera represión contra las comunidades mapuches, sino que también desafiara a los responsables del asesinato de un trabajador agrícola en la zona a enfrentarse a los militares.

    “Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a centrar su arma; va a identificar blanca y va a haber bajas. Esa es una realidad (…). Aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?”, dijo en esa ocasión.

    Los preparativos

    En las oficinas de La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, se ha desplegado el trabajo logístico para la puesta en escena.

    El encargado de esa labor ha sido el productor general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Rigo Cornejo, quien durante el fin de semana visitó las dependencias de la OPE para coordinar aspectos técnicos y audiovisuales del anuncio.

    La urgencia por cerrar los nombres pendientes se ha visto reforzada por la catástrofe provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y el Biobío.

    En los partidos argumentan que no hay espacio para postergar el anuncio pues en medio de la emergencia, se vuelve aún más necesario contar con autoridades confirmadas en carteras clave, particularmente aquellas que tendrán un rol central en la reconstrucción y en la coordinación del Estado frente a situaciones de crisis.

    En ese contexto, durante la tarde del domingo, el presidente electo sostuvo una reunión telemática con autoridades regionales de Ñuble y el Biobío.

    En la cita participaron también varios de los ministros ya confirmados, entre ellos Claudio Alvarado, en Interior; Iván Poduje, en Vivienda; Martín Arrau, en Obras Públicas, y Fernando Barros, en Defensa. A excepción de Barros -quien está fuera de Santiago- todos ellos acompañaron a La Moneda a José Antonio Kast a su reunión con el Presidente Gabriel Boric.

    Más sobre:La Tercera PMJosé Antonio KastGabineteSeguridadEnrique BassalettiLuis Felipe Cuellar

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    En La Moneda, pero no en cita con Boric: el estreno de facto de los ministros de Kast

    Penco se viste de luto: comuna concentra la mayoría de las víctimas fatales de los incendios en el Biobío y Ñuble

    1.
    Diputado Cuello y apertura de Jara a renunciar al PC: “Ella tendrá que tomar las definiciones”

    2.
    Comisión de Gobierno de la Cámara suspende sesión y posterga votación de reforma política de Elizalde

    3.
    Boric y Kast entregan declaración conjunta desde La Moneda tras cita por megaincendio en Biobío y Ñuble

    4.
    En La Moneda, pero no en cita con Boric: el estreno de facto de los ministros de Kast

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo
    Inicia primera jornada de juicio contra imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile
    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional
    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    “El fuego pasó a dos metros del complejo”: el dramático testimonio y cómo el incendio moviliza a clubes del Biobío y Ñuble

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones
    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano
    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”