    Política

    María José Hoffmann (UDI) y gabinete de Kast: “Menospreciar la política es un riesgo”

    "Cuando vemos cómo está terminando el gobierno del Presidente Boric, con dos almas de izquierda, es algo que a nosotros no debería ocurrirnos", advierte la vicepresidenta de la UDI al analizar la conformación del equipo ministerial del republicano. Por lo mismo, plantea que la unidad es un test al liderazgo del futuro mandatario.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    “La UDI va a ser un partido leal, pero no un partido incondicional”, asegura la exdiputada María José Hoffman al abordar el rol que tendrá su colectividad en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    La también vicepresidenta del gremialismo, quien es una de las dirigentes que mantuvo cercanía con Kast desde los años en que ambos militaban en la UDI, cuestiona el proceso de conformación del equipo ministerial.

    Advierte que no se puede menospreciar a la política y que fue un error que los libertarios quedaran fuera del equipo ministerial y de la futura administración. “Estamos a tiempo de corregir ese error”, plantea.

    ¿Cómo ha visto el proceso de conformación del gabinete?

    Como debe ser. Quizás un poco hermético, pero es una nueva coalición que trata de hacer las cosas bien.

    ¿Es una buena señal que haya decidido hacer ajustes para representar a los partidos en los ministerios?

    Es una muy buena señal. Desde la UDI nos hemos puesto siempre a disposición, no solamente con personas probadas y con experiencia, sino que además a entender la oportunidad histórica de una coalición amplia de derecha, que haga un buen gobierno y que esta vez sí se proyecte a futuro.

    Pero lo que antecedió los ajustes fue el malestar que hay en los partidos...

    Nosotros hemos hecho nuestro trabajo poniendo a disposición personas con trayectoria política. Hoy la decisión depende del presidente. El gabinete es una oportunidad de sentar las bases de esta coalición amplia y uno de los test con que se va a evaluar es si contribuye o no a la unidad de la derecha. Sería lamentable que un gabinete de independientes fuera leído como un menosprecio a la política y por eso las señales de las últimas horas me parecen que son positivas.

    ¿Esa unidad es un test también al liderazgo de Kast?

    La unidad es parte de su objetivo. Al menos su promesa de unidad lo convierte en un test.

    ¿Es suficiente para la UDI tener un solo ministro?

    Interior es el ministerio más relevante y Claudio Alvarado es una persona con gran experiencia y manejo político. Obviamente nos gustaría ver reflejado el proyecto de la UDI popular en otros ministerios, pero esto no puede transformarse en una pelea de cupos.

    Usted planteaba que esperaba que la nominación del gabinete no se transformara en un menosprecio a la política. ¿Le genera inquietud ese aspecto?

    La promesa de unidad, de ese 58% del 14 de diciembre, tiene que verse reflejada en el gabinete y en un trabajo político conjunto. No podemos volver a cometer el error de ser un paréntesis, tenemos que proyectarnos. La UDI va a ser un partido leal, un partido que va a colaborar, pero no un partido incondicional (...). La promesa de unidad tiene que verse reflejada en el gabinete y en los espacios. Y esos espacios también tienen que construirse.

    Usted ha dicho que la UDI será leal, pero no incondicional. ¿En qué se traduce eso?

    La UDI fue el partido más leal en el gobierno del Presidente Piñera y eso es algo que incluso terminó reconociéndolo él. La UDI nunca le ha tenido miedo al diálogo, al contrario, hemos sido promotores de ser líderes con carácter, pero también dialogantes. Por eso mismo vamos a marcar nuestros puntos y no ser incondicional es algo sano. La lealtad está con los principios más que con los gobiernos de turno.

    ¿No se corre el riesgo de desmotivar a la militancia si no hay espacios en el gobierno?

    Esto no es una pelea de cupos y cargos. Las expectativas no están puestas ahí. Las expectativas están puestas en el buen gobierno y en la buena política. Nosotros lo que queremos es que haya un mix. El Presidente Piñera hizo algo parecido: metió mucha gente, incorporó mucha gente independiente, pero también había experiencia. Menospreciar la política, la experiencia y la trayectoria es un riesgo. Hay que aprender la lección. ¿Por qué? Hay que aprender de los errores ajenos. Cuando vemos cómo está terminando el gobierno del Presidente Boric, con dos almas de izquierda, con profundas diferencias, es algo que a nosotros no debería ocurrirnos.

    ¿Kast debe evitar que se profundicen las diferencias entre las tres almas de la derecha?

    Me parece que su gabinete debiera ser un reflejo de esa gran mayoría social, más parecido al 62% (del Rechazo en 2022), algo parecido a lo que quiso hacer Evelyn Matthei. Cuando uno ve, por ejemplo, la integración de Demócratas, me llama la atención que se retroceda en no incorporar a los libertarios. El esfuerzo que se está haciendo por incorporar a Demócratas es valioso, pero también en la medida que se haga ese mismo esfuerzo en incorporar a libertarios. Estamos a tiempo de poder corregir ese error.

    A propósito de la negativa de Rodolfo Carter para asumir Seguridad. ¿Era una mala idea recurrir a alguien del Congreso?

    Depende, hay momentos y momentos. Quizá en este caso, con un senador con una proyección de ocho años, donde también hay que dar una pelea importante en el Congreso, no me parecía que fuese necesario.

    ¿Le preocupa la demora en definir al ministro de Seguridad? ¿No denota improvisación?

    Para nada. Demuestra que la mayor preocupación está puesta ahí. Creo que va a ser el propio presidente quien esté en la primera línea. Él va a ser el verdadero ministro de Seguridad.

    Decía que es un error dejar a los libertarios fuera. ¿Comparte la crítica de fondo que ellos hicieron?

    Es un error dejarlos fuera y también es un error del Partido Nacional Libertario no ser parte. Es confuso para los electores, porque construyeron una alternativa electoral conjunta. La promesa de unidad tiene que hacerse carne y esa responsabilidad es compartida.

