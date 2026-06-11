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    Política

    Sumar militantes y búsqueda de nueva sede: el rearme de Evópoli tras sobrevivir como partido

    Tras el fallo del Tricel, entre otras cosas, en la colectividad liderada por Luciano Cruz-Coke iniciaron un despliegue regional para fortalecer el partido y fichar nuevos militantes de cara a las próximas elecciones. El foco estará en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Todos los jueves de manera telemática la directiva de Evópoli se reúne para planificar lo que serán los nuevos pasos de la colectividad después de que el pasado 24 de abril el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) fallara a favor de la tienda para mantenerse como partido político.

    Los meses previos habían sido tensos al interior de la colectividad. Los malos resultados en la última elección parlamentaria -donde eligieron solamente dos diputados- desataron la salida de un grupo de militantes desepcionados con el proyecto, obligaron al partido a dejar su sede en la comuna de Providencia y también a enfocarse en defender su subsitencia en tribunales, proceso para el que ficharon al abogado de RN, Juan José Ossa.

    Con esa ofensiva ya terminada, hoy día el foco de la colectividad está en fortalcerse de cara a las elecciones municipales y regionales de 2028 donde -advierten- no tienen margen para un mal resultado.

    Por lo mismo, mientras que una de las apuestas es reactivar a la militancia, al mismo se está buscando sumar nuevos militantes. Según datos del Servel, hasta el 30 de abril, la colectividad liderada por Luciano Cruz-Coke se encuentra solamente por sobre el Partido Liberal con un total de 14.261 afiliados, en un contexto en el que históricamente siempre se habían mantenido entre los 16 y 17 mil.

    Así, el foco ha estado en el despliegue regional, para lo que se tiene en agenda al menos dos viajes cada mes. “Hoy estamos centrando los esfuerzos en el trabajo territorial. Como directiva hemos estado desplegado en varias regiones para reactivar a la militancia y también sumar nuevas personas al partido que nos permitan fortalcernos de cara a las próximas elecciones”, dijo al respecto la secretaria general del partido, Macarena Cornejo.

    13 Febrero 2025 Entrevista a Macarena Cornejo, Secretaria General de Evopoli Foto: Andres Perez Andres Perez

    Hasta el momento, el despliegue ha considerado tres grandes encuentros en la Región Metropolitana, junto con otras citas en las regiones de Ñuble, Biobío, Los Ríos y La Araucanía, donde se convocaron conversatorios en Temuco y también la comuna de Purén.

    En las próximas semanas, en tanto, se tienen programados encuentros en Antofagasta y otras regiones del norte.

    El foco del despliegue, eso sí, estará puesto en tres regiones: la Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Según explican en el partido, debido a la actualización que realizó el Servel de la población de cada distrito, no solo cambiaron la cantidad de escaños parlamentarios, sino que también aumentó la cantidad de militantes para mantenerse constitutidos, por lo que en esos tres casos están obligados a sumar más afiliados.

    “Hay que recuperar militancia y hay varios elementos que hemos conversado en esos encuentro para entender porque no logramos ser un partido convoncante en las últimas elecciones (...). Ahí nuestro objetivo es no solo apuntar a nuestra media histórica, sino que seguir aumentando para consolidarnos”, planteó Cruz-Coke.

    10.04.2026 Senador Luciano Cruz-Coke Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En esa línea, agregó que como colectividad tienen que apuntar a “definir claramente nuestro domicilio político, que es la centroderecha, y a partir de ahí revindicar el legado del Presidente Piñera, junto con una política antipopulista. Eso es lo que queremos fortalecer justamente con estos encuentros”.

    “La ratificación del Tricel sin duda que es un impulso para fortalecer la estructura del partido, generar mayor militancia, mayor representatividad y lograr al mismo tiempo instalar temas que para nosotros son urgentes. Creemos que tenemos una nueva oportunidad y para eso estamos trabajando”, dijo, en tanto, el diputado y vicrepresidente del partido, Jorge Guzmán.

    11 JULIO 2023 RETRATO AL DIPUTADO JORGE GUZMAN. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    Administrativamente también ha habido algunos movimientos. En paralelo al trabajo territorial, hoy día también en la directiva están en búsqueda de una nueva sede para emepezar la nueva etapa.

    Tras dejar la casona ubicada en Alberto Magno -debido a razones financieras- en los últimos meses han estado trabajando en un departamento en Las Condes pero que, reconocen, está lejos de funcionar como un espacio para el partido.

    Por lo mismo, hoy día en la directiva ya se encuentran buscando un nuevo lugar y afirman que durante el segundo semestre ya deberían estar instalados.

    Al mismo tiempo, una de las discusiones que se debería retomar en la directiva es la fecha de las próximas elecciones internas. El mandato de la actual mesa termina el próximo 7 de febrero por lo que ya se están evaluando los plazos para convocar los comicios que -según comentan fuentes del partido- deberían realizarse entre diciembre y febrero.

    Con eso desarrollo, en la actual mesa el foco está consolidar el partido para lo que -por ejemplo- según adelanta Cruz-Coke, uno de los temas que se busca revisar es el rol de los principales dirigentes de la colectividad.

    Lo anterior, sobre todo porque en la directiva están conscientes de que una de las principales críticas en la militancia se debe a que figuras como Felipe Kast, Gonzalo Blumel, Hernán Larraín Matte, entre otros, hayan decidido no postular a ningún cargo en los últimos comicios.

    “Tenemos que preguntarnos por qué nuestras principales figuras no quisieron presentarse a las elecciones y lograr tener representantes fuertes que vayan a competir en las municipales, parlamentarias y también a la presidencial. Nosotro tenemos que se capaces de tener un candidato propio”, advirtió el senador.

    Más sobre:EvópoliLa Tercera PMOficialismoDerechaPolíticaLuciano Cruz-Coke

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