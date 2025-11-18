Desde la Redacción 18 de noviembre: timonel PDG aborda acercamiento de Jara y Kast a electores de Parisi
Rodrigo Vattuone, presidente del Partido de la Gente, no cerró la puerta a que la colectividad realice un proceso de consulta interna respecto a qué candidato apoyar en el balotaje: Jeannette Jara o José Antonio Kast. Aunque reveló que votó por el republicano hace cuatro años, Vattuone remarcó que los militantes y parlamentarios electos del PDG tienen "opinión propia" y descartó, además, que el partido o Franco Parisi se reúnan en el corto plazo con alguno de los dos abanderados.
