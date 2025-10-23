Desde la Redacción 23 de octubre | Parisi asegura que empatará con Kast y el análisis de Pepe Auth a la carrera presidencial
En entrevista con Rodrigo Álvarez y Vanessa Azócar en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó que -según sondeos internos- él ya superó a la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei. De hecho, afirma que los números indican que empatará con José Antonio Kast.
