Desde la Redacción 23 de octubre | Parisi asegura que empatará con Kast y el análisis de Pepe Auth a la carrera presidencial

En entrevista con Rodrigo Álvarez y Vanessa Azócar en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó que -según sondeos internos- él ya superó a la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei. De hecho, afirma que los números indican que empatará con José Antonio Kast.

Alonso Vatel
BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Firma estadounidense de vehículos eléctricos, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

Gremio minero nacido de Sonami endurece el tono y baraja acciones judiciales por ley de biodiversidad y áreas protegidas

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”
Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

PDI y Fiscalía detienen a seis sujetos que se dedicaban a secuestros extorsivos: realizaron dos en menos de una semana

El mito de la fuga de capitales
BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Ariel López, histórico granate: “Lanús es el favorito ante la U; es un equipo al que todos respetan”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro
Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales