Desde la Redacción 24 de noviembre: Los reparos de Beatriz Sánchez a un eventual gobierno de José Antonio Kast
“Hay cuestiones en su discurso que a mí me generan rechazo y también temor" dijo Beatriz Sánchez (FA) sobre la figura de José Antonio Kast (REP.) en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. La senadora electa, además, desdramatizó los desmarques de Jeannette Jara (PC) al gobierno y afirmó que es "la única que muestra un proyecto de país".
