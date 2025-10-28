Desde la Redacción 28 de octubre | Paula Daza dice que Boric busca favorecer a Kast por sobre Matthei en elecciones
"La cancha está muy abierta". De esa forma Paula Daza, vocera de la campaña de Evelyn Matthei, planteó que la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas "tiene altas posibilidades de pasar a segunda vuelta". La exsubsecretaria, también, se plegó a la tesis que el Presidente Gabriel Boric busca beneficiar a José Antonio Kast en desmedro de la exalcaldesa porque “tienen mayor opción con alguien extremo”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.