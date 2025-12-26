Desde la Redacción | Álvaro Carter advierte al PC y al FA: “Nada les va a dar derecho a coquetear de nuevo con la violencia”
En entrevista con Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez en Desde la Redacción, el diputado republicano Álvaro Carter dijo que desea que Johannes Kaiser ingrese al gabinete de José Antonio Kast, afirmando que "él sería un gran aporte" y que "sería bienvenido al ministerio que sea llamado". Además, planteó que "es muy temprano para decir quién va a tener la presidencia de la Cámara" cuando comience el próximo periodo legislativo y se mostró a favor de que parlamentarios electos ingresen al gabinete de Kast. El diputado, también, cuestionó al PC y al FA y alertó que "nada les va a dar derecho a coquetear de nuevo con la violencia" cuando sean oposición.
