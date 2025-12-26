SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción | Álvaro Carter advierte al PC y al FA: “Nada les va a dar derecho a coquetear de nuevo con la violencia”

    En entrevista con Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez en Desde la Redacción, el diputado republicano Álvaro Carter dijo que desea que Johannes Kaiser ingrese al gabinete de José Antonio Kast, afirmando que "él sería un gran aporte" y que "sería bienvenido al ministerio que sea llamado". Además, planteó que "es muy temprano para decir quién va a tener la presidencia de la Cámara" cuando comience el próximo periodo legislativo y se mostró a favor de que parlamentarios electos ingresen al gabinete de Kast. El diputado, también, cuestionó al PC y al FA y alertó que "nada les va a dar derecho a coquetear de nuevo con la violencia" cuando sean oposición.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónÁlvaro CarterPCFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Servicios

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: controlan siniestro en Bulnes

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
    Chile

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo
    Negocios

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación