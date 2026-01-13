Desde la Redacción: ¿Asumirá Carter como ministro de Seguridad de Kast?
El actual alcalde de La Florida, Daniel Reyes, reconoció que sería "sumamente arriesgado" para Rodolfo Carter asumir en Seguridad incluso teniendo “una amplia experiencia" en ese ámbito. "Es muy complejo asumir un desafío como ese" por la falta de competencias y de facultades según el líder comunal. En este capítulo, también, el director ejecutivo de IdeaPaís, Cristián Stewart, abordó el flanco que se puede abrir al próximo gobierno al no tener aún zanjado el nombre de la cartera símbolo de la agenda de José Antonio Kast.
