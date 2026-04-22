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    Desde la Redacción: bancadas reaccionan al ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional a la Cámara

    Este miércoles el gobierno finalmente ingresó con suma urgencia su megarreforma. En el programa de streaming de La Tercera el jefe de los diputados de la DC, Jorge Díaz, acusó -momentos antes que se conociera la iniciativa- que "algunas normas podían ser inconstitucionales", mientras que el jefe de los diputados PS, Raúl Leiva, advirtió directamente con acudir al Tribunal Constitucional. "Hago reserva de constitucionalidad respecto de la eventual invariabilidad tributaria por 25 años", dijo. Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) respondió: "Espero que esas amenazas de ir al TC queden erradicadas" y planteó que "los que se han cerrado al diálogo son el PS, el PC y el FA porque han puesto una barrera desde un inicio".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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