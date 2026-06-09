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    Desde la Redacción: entrevista Miguel Ángel Calisto, senador independiente

    En el programa de streaming de La Tercera el parlamentario no descartó inhabilitarse ante la votación que hoy se realizará en el Senado por el levantamiento al secreto bancario. Así, dijo que previamente no votó por "resguardo", descartó que su voto de hoy dependa de la investigación en su contra y afirmó que conversó con el subsecretario de Hacienda sobre la propuesta del Ejecutivo. Revisa en este capítulo, además, el análisis a la incertidumbre electoral en Perú y la entrevista con la segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN).

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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