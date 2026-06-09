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    Política

    Ossandón se inclina por la libertad de acción de RN en AC contra Grau: “Estamos siendo el partido más leal a los ministros de Kast”

    En conversación con Desde la Redacción, la diputada Ximena Ossandón insistió en el "efecto boomerang" que podría ocasionar la acusación constitucional, considerando que desde este jueves solo los ministros del actual gobierno estarán expuestos a la medida.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La arremetida del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano en contra del exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, se concretó, y este lunes la acusación constitucional (AC) fue ingresada al Congreso Nacional.

    Ahora será la comisión revisora del libelo acusatorio la que deberá analizar el documento de 60 páginas, todo esto en medio de la incertidumbre de si estarían o no los votos en el Parlamento para aprobar la acusación.

    En Renovación Nacional (RN) el ambiente está crispado en la materia, puesto que, si bien algunos diputados firmaron la AC otros no están conformes con su presentación.

    Ese es el caso de la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, señaló que la AC podría generar un “efecto boomerang”, considerando posibles acusaciones en contra de ministros del Presidente José Antonio Kast.

    “El tema político hoy día es tremendamente relevante porque recordemos que desde el jueves en adelante los únicos ministros acusables constitucionalmente van a ser los ministros del presidente Kast”, sostuvo.

    Para la diputada la AC contra Grau es “un disparo en las piernas, porque imagínate que con esta megarreforma el día de mañana el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz se equivoca en una predicción (...) lo pueden acusar constitucionalmente".

    La parlamentaria planteó que “hay que tener mucho cuidado”, puesto que se le estaría hablando a un electorado “que todavía tiene sed de venganza”.

    “Yo creo que nos estamos metiendo en arenas que son bien riesgosas para muchos ministros del presidente Kast”, sostuvo.

    Respecto a la posición de su partido, Ossandón planteó que, en virtud de que dos diputados de la colectividad ya firmaron la acusación, ella optaría por la libertad de acción.

    “Yo creo que la libertad de acción va a ser nuestro camino, el más sano. Probablemente nos van a acusar de una infinidad de cosas, pero yo creo que con esto estamos siendo lejos el partido más leal a los a los ministros del presidente Kast”, aseveró.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Ximena OssandónDesde la RedacciónRenovación NacionalRNJosé KastKast

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