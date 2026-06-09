Calisto y su voto clave en megarreforma: “Hay líneas rojas que para mí son importantes de resolver antes de votar en general”

En un Senado casi equilibrado entre legisladores del oficialismo y la oposición el voto del independiente Miguel Ángel Calisto está resultando clave en varios proyectos.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el legislador abordó los alcances de diversos debates que hoy están en el Congreso como la megarreforma para la reconstrucción, el levantamiento del secreto bancario y la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. En todas, el voto del exdemocratacristiano podría desequilibrar la balanza.

Megarreforma

Así, ante lo que ha sido denominado como la madre de todas las batallas, la megarreforma para la reconstrucción, fue consultado directamente si votará a favor o en contra la idea de legislar. Calisto, manifestó que si bien no tiene una visión ideológica contra el proyecto, aún hay ciertos elementos que se deben resolver para dar su voto a favor.

“ Hay algunos puntos o líneas rojas, que para mí son importantes de poder resolver antes de votar en general ”, sostuvo.

Sostuvo que, por ejemplo, sobre el denominado crédito laboral, que Calisto considera inaplicable en zonas extremas, ha conversado con el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero este no le ha respondido positivamente a sus propuestas.

Sin embargo, el legislador aclaró que: “ Yo no tengo conflictos ideológicos respecto de aprobar la idea de legislar de la reforma del presidente Kast. Ese es un conflicto que tienen aquellos que tienen una posición que por más que digan, como la izquierda, que dice, ‘no, nosotros estamos dispuestos a conversar’, pero todos sabemos que van a votar en contra".

Añadió al respecto que “es absoluto obstruccionismo. Y es lo que veíamos muchas veces con el gobierno del Presidente Boric, cuando la derecha se negaba todo, aunque sean proyectos que sean positivos. Y por eso es que el centro político es tan importante”.

Así el legislador de Aysén aseguró que él junto a su equipo están revisando con lupa el proyecto. “Tenemos que ser muy responsables en la decisión que se tome. Nosotros no vamos a votar una reforma a sobre cerrado , y eso creo que debiera ser el criterio de responsabilidad de cualquier senador que va a tomar una decisión como esta”.

Además, sostuvo que es una muy mala práctica asumir que se puede vender el voto “como de quienes indican que otros podrían vender el voto”.

Levantamiento del secreto bancario

A horas de que se vote nuevamente la posibilidad de solicitar el levantamiento del secreto bancario, tras el empate que se obtuvo en el Senado -23 a 23- en el marco de la votación del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, Calisto manifestó su posición al respecto.

Así el legislador partió diciendo “yo he estado hablando con mis abogados, con asesores legislativos y espero poder tomar una decisión”.

Al ser consultado, por qué no votó la vez pasada, sostuvo que “por resguardo”. “Cuando uno está investigado, uno tiene que, al minuto de votar una situación como esta, tiene que ser muy cuidadoso. O sea, por mí no es problema la apertura de las cuentas bancarias. Yo llevo seis años de investigación. El año dos me abrieron todas las cuentas y por iniciativa particular”.

De esta manera, aclaró que él no tendría problema en votar a favor del proyecto, pero: “ Yo todavía tengo que resolver qué es lo que corresponde en estos casos. ¿Inhabilitarse? ¿No votar? ¿Votar a favor? ¿O votar en contra? Y esas son las opciones que estamos barajando" .

“Un abogado que me decía, mire, yo creo que en estos casos, me decía, todos los parlamentarios que están siendo investigados debieran inhabilitarse porque de alguna manera tienen relación con una eventual decisión. Sobre todo aquellos que todavía no les abren las cuentas corrientes”, añadió.

Acusación Constitucional

En tanto, el legislador también fue consultado sobre la acusación constitucional que se presentó sobre el exministro del Hacienda, Nicolás Grau.

Si bien Calisto sostuvo que hasta el momento la AC contra el extitular de Hacienda “no ha sido tema” en la Cámara Alta, sí recalcó que " en general siempre una acusación constitucional ensucia el ambiente político" .

“Me tocaba (como diputado) a veces tener este rol medio dirimente. Donde me tocó 17 acusaciones durante el gobierno del Presidente Piñera, la gran mayoría yo las rechacé”, explicó.

Asimismo, sostuvo que “no solo no son un instrumento efectivo de fiscalización, es más bien un elemento de revancha, de venganza política. Se han mal utilizado absolutamente. Las acusaciones constitucionales no tienen ningún sentido en la práctica. O sea, que alguien me diga cuál ha sido el resultado de alguna acusación constitucional que ha pasado por la Cámara de Diputados. Es absolutamente ineficiente como una herramienta de fiscalización”.

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