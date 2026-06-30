Desde la Redacción: entrevistas a Franco Parisi y Ricardo Yáñez
"Nadie puede desconocer el pedigrí político que tiene (Nicolás) Grau, lo más probable es que lo vayan a salvar y así va a ser", planteó el fundador del PDG, Franco Parisi, en el programa de streaming de La Tercera, a horas de que el Senado decida si respalda la AC contra el exministro de Hacienda. "En Chile ningún hijito de papá paga, lo viví en términos personales, la elite siempre se cuida", cuestionó el también exabanderado. Parisi, además, descartó profundizar en la presidencial pero sí fijó las metas del partido en las municipales. Revisa en este capítulo, también, la entrevista al exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien respaldó el uso de FF.AA. en orden público “bajo lógica de infraestructura crítica” e instó a solucionar los "nudos críticos" de la Ley de Seguridad Municipal.
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