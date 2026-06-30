Barrera cuestiona idea de indulto general para uniformados del estallido y advierte: “Es una puerta peligrosa de abrir”

El diputado comunista, Boris Barrera, cuestionó la iniciativa anunciada por el Partido Nacional Libertario que apunta a aprobar un indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del estallido social de 2019.

La propuesta fue anunciada el pasado jueves por el líder de los libertarios y exdiputado, Johannes Kaiser, detallando que fue presentado por la senadora Vanessa Kaiser y que están en busca de firmas para sacar adelante el proyecto.

La idea fue bien acogida por el Partido Republicano, cuyo presidente, senador Arturo Squella, sostuvo que están por apoyar la iniciativa, mientras que en Chile Vamos surgieron reparos y apuestan por revisar caso a caso. Esto, en la línea de los indultos presidenciales que comprometió para estos mismos casos el Mandatario José Antonio Kast.

En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, Barrera abordó las dudas que genera en su sector un proyecto como el que propone el PNL, al señalar que puede abrir la puerta para buscar liberar a condenados de la dictadura.

“Nosotros nos imaginamos que no solamente quieren liberar a personas del estallido social, sino que también quieren liberar a los criminales de lesa humanidad”, dijo.

Y luego agregó: “Eso es lo que han dicho, incluso en los discursos han dicho que son héroes (...) Por lo tanto, creo que es una puerta peligrosa de abrir porque cualquier señal de impunidad le hace mal a la democracia”.

El parlamentario, además, planteó que “lo que hay detrás de esto es criminalizar la protesta social. Eso es lo que buscan, con todas las medidas que hacen, con todo lo que tratan de avanzar, que según ellos es contra el crimen organizado y todo eso, pero finalmente muchas de estas medidas tienen que ver con criminalizar la protesta social”.

Asimismo, recalcó que “si hay personas condenadas por violar los derechos humanos, creo que tienen que cumplir como cumplen todas las personas que están privadas de libertad y si tienen posibilidad de recurrir algún beneficio, tienen que hacerlo como cualquier otra persona que incumple la ley”.

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