General (r) Yáñez entra en el debate por uso de FF.AA. en seguridad y rechaza cambios a Ley Nain-Retamal

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, este martes, el director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Ricardo Yáñez, general director Carabineros entre 2020 y 2024, destaco la importancia de un adecuado debate técnico en torno a la lucha contra la criminalidad.

“Hay materias que requieren discusión política porque, obviamente, hay intereses de por medio que son electorales. Pero, claramente, hay otras cosas que son técnicas y que requieren del aporte real de las instituciones que van a ser las encargadas posteriormente de ejecutarlo”, opinó.

Yáñez advirtió que mientras se desarrollan estas discusiones “el crimen organizado avanza”.

En esa línea, hizo ver la importancia de que se concreten normativas como la que establece el rol de las Fuerzas Armadas en resguardo de infraestructura crítica.

La exautoridad policial abordó el debate en torno al llamado de alcaldes a que militares se involucren en la seguridad de zonas urbanas, surgido a raíz del caso de Alejandro Águila, un niño fallecido en San Bernardo en un robo en modalidad encerrona.

“Hoy día, con las investigaciones, con lo que he leído, con lo que he estudiado, con la experiencia que he recogido, de haber conocido la realidad de otros países, creo que, bajo la lógica de la infraestructura crítica, aportaría. Porque liberarían recursos operativos”, sostuvo.

Ahondando en ese planteamiento, el general (r) precisó que esto debe estar bien normado, con normas como la de resguardo de infraestructura crítica y la de reglas de uso de la fuerza.

“Yo creo que un Estado no se puede permitir no contar con todas sus capacidades para poder garantizar condiciones de seguridad cuando la propia Constitución así lo define. Pero para eso también hay que generar las condiciones para que quienes van a cumplir esa tarea tengan el resguardo”, puntualizó.

Por otro lado, cuestionó la intención de legisladores del Partido Comunista (PC) de modificar la Ley Nain-Retamal, norma que entrega protección jurídica a policías que utilicen su arma de servicio y eleva las penas a quienes atenten contra ellos.

“Yo creo que retroceder en eso es un error, por el contrario, nosotros estamos pensando hoy día, por ejemplo, de que quienes van a cumplir la función como inspectores de seguridad municipal tienen que tener un resguardo similar, pero sin armas”, planteó.

El otrora mandamás de Carabineros explicó que “el uso de la fuerza está por ley consagrado solamente para la institución encargada o del orden de seguridad pública”.

“Por lo tanto, hay que hacer modificaciones legales que permitan entregar garantías para que el inspector no sea detenido ni por riña, ni por pendencia, ni por lesiones, ni por nada”, señaló.

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