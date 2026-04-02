Desde la Redacción: Gajardo acusa al gobierno de “negacionismo” y “un discurso contradictorio” en DD.HH.
En conversación con el programa de streaming de La Tercera el exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), arremetió contra el gobierno de José Antonio Kast por la remoción de tres funcionarias del Plan Nacional de Búsqueda, planteando que “se está erosionando la confianza con las víctimas”. En este capítulo, además, el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Pablo Toloza, calificó como “una coincidencia macabra” la fallida detención de Galvarino Apablaza en Argentina el mismo día en que se cumplieron 35 años del asesinato del senador gremialista. El abogado, también, dijo esperar que el Presidente “realice todas las gestiones” necesarias para concretar la extradición del exfrentista.
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