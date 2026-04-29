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    Desde la Redacción: Junaeb descarta interrupción de PAE tras oficio de Dipres pero sincera necesidad de mejorar servicio

    El director de la Junaeb, Fernando Peña, enfatizó en que no se descontinuará el Programa de Alimentación Escolar (PAE) luego que se conociera el oficio de Hacienda que recomendaba finalizarlo. En conversación con Roberto Gálvez y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, la autoridad, de todas formas, reconoció que el servicio "tiene deficiencias y oportunidades de mejora". Sobre el recorte del 3%, planteó que han "argumentado y justificado" a la Dipres la necesidad de mantener al PAE con "cifras muy parecidas a la del año en curso" con tal de no afectar la cobertura, las raciones ni los montos del servicio.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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