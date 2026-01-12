Desde la Redacción: Lagos Weber dice que FA fue “extremadamente duro” con Piñera y Concertación
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) fue entrevistado por Juan Andrés Quezada y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. Consultado por el escenario de la izquierda como oposición al gobierno de José Antonio Kast, el parlamentario sostuvo que el sector debe partir "generoso" pero "riguroso en la fiscalización". "No exacerbando el tema de la obstrucción, que eso le pasó la cuenta al oficialismo de hoy. (Desde) el Frente Amplio fueron extremadamente duros con el Presidente y el gobierno de Piñera y con la Concertación, ni hablar. Esos temas todavía hay que pulirlos", planteó.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.