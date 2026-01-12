SUSCRÍBETE POR $1100
    Santa Cruz y conformación del gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    “Es públicamente conocido que somos un punto político distinto, que hemos tenido muchas diferencias, pero eso no quita que el presidente electo hoy día es José Antonio Kast y que él invitó a colaborar”, reconoció presidente de Evópoli.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    A poco más de una semana que el presidente electo, José Antonio Kast, de a conocer cómo estará conformado su gabinete, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, entregó este lunes su parecer este sobre qué fuerzas políticas debiesen estar representadas en el futuro gobierno.

    Santa Cruz, quien en un pasado sinceró su reticencia a apoyar el proyecto político del republicano afirmando que ello le causaría dolor de estómago, dijo en Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, que “José Antonio Kast habló de trabajar sobre un gobierno de emergencia y a mí me parece que eso es clave, porque habilita que todos quienes son parte de la oposición hoy día pueden participar”

    Junto con reafirmar que su colectividad está dispuesta a colaborar con el futuro gobierno, aseveró que ello “depende obviamente del presidente electo y finalmente del diseño que él quiera darle a su gabinete”. También reconoció que respecto de ese punto existió “un debate dentro del partido, que no ha sido fácil” y que “es públicamente conocido que somos un punto político distinto, que hemos tenido muchas diferencias, pero eso no quita que el presidente electo hoy día es José Antonio Kast y que él invitó a colaborar”.

    “El esfuerzo por buscar mantener una base de apoyo lo más amplia posible es esencial. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que en el gobierno se puedan ver representados todos quienes son parte de la oposición hoy día”, añadió.

    Ante la eventual alta participación de independientes en el gabinete, sostuvo que “la política se hace sobre la base de colectivos, sobre un lote con el que tú operas, por lo tanto este gobierno no va a ser distinto a todos los que han habido en el pasado que requieren de los partidos. Así que más allá de si la persona es independiente o no, lo importante es que genere empatía con el Congreso, como le decía antes, con los partidos políticos que están apoyando ese gobierno".

    El timonel de Evópoli también acotó que el rol de ministro de Seguridad del siguiente gobierno “lo cumple de mejor manera un civil”, aunque reconoció que está abierto a “una posibilidad distinta, depende de la persona, depende de los equipos de trabajo que se amen, depende de varias cosas, entonces no es solo si es civil o no civil, creo que eso es ser miope finalmente en la discusión, que hay que tener que es más amplia que eso”.

    En cuanto a la posible disolución de su partido debido a la baja votación que obtuvieron en las últimas votaciones, aseguró que cuentan con “fuertes argumentos jurídicos” para impugnar esa posibilidad.

    Por otra aparte aseguró que las comparaciones entre los estilos del expresidente Sebastián Piñera y Kast son “inevitables”, pero “odiosas”. “El presidente electo ha dicho que no va a ser así (como Piñera), pero la verdad es que eso yo también lo valoro mucho, de delegar en sus equipos y en los que saben aquellas cosas que él no sepa”, dijo.

    Más sobre:Juan Manuel Santa CruzDesde La RedacciónEvópoliChile VamosJosé Antonio Kast

