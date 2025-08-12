SUSCRÍBETE
Política

¿Le dolería la guata gobernar con Kast? “Sí, claro”: Santa Cruz reafirma apoyo de Evópoli a Matthei

El presidente de Evópoli señaló que, sin embargo, y pese a las diferencias políticas con el lider republicano, su partido no se restaría de “contribuir a Chile” si la segunda vuelta fuera contra la abanderada de la centroizquierda, Jeannette Jara.

Por 
Roberto Martínez
07 DE AGOSTO 2025

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó la noche de este lunes el escenario presidencial que enfrenta su partido y la coalición de Chile Vamos, reafirmando su respaldo a Evelyn Matthei pero dejando abierta la puerta a apoyar a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta contra la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara.

“Esto hay que situarlo en un contexto. Si está Jeannette Jara como alternativa, yo no me pierdo. Y lo segundo, que por mucho que seamos un proyecto político distinto, nosotros no nos vamos a restar de contribuir a Chile”, sostuvo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

El timonel de la tienda de centroderecha defendió que su postura responde a un sentido de responsabilidad política, similar al que Evópoli adoptó en negociaciones como la reforma de pensiones, donde –afirmó- ha priorizado “ponerle coto a problemas que arrastramos en el país hace décadas”.

El dirigente reconoció que la idea de ingresar a un eventual gobierno del líder republicano le genera incomodidad, y ante la pregunta de si le dolería la guata gobernar con Kast, respondió que “sí, claro”, porque “somos proyectos políticos distintos, y tenemos una forma distinta de hacer política que no compartimos”.

No obstante, subrayó que “lo que para nosotros está primero son los problemas de los chilenos y cómo nos hacemos cargo del déficit, de los problemas y de los dolores que está dejando este gobierno”.

Santiago, 9 de agosto de 2025. Llegada de la candidata presidencial Evelyn Matthei , al encuentro Nacional de Evopoli en un hotel de la comuna de Las Condes. RAUL BRAVO/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

Consultado por el repunte de Evelyn Matthei en la última Encuesta Cadem, tras semanas de caídas, Santa Cruz señaló que la carrera sigue abierta y descartó poner plazos a un eventual estancamiento.

Todavía pueden pasar muchas cosas. Hace cuatro años atrás, quien iba en cuarto lugar era José Antonio Kast, y quien salió en primer lugar en primera vuelta fue José Antonio Kast”, dijo.

Las declaraciones del presidente de Evópoli se producen en medio de tensiones internas en Chile Vamos, luego de que el senador Alejandro Kusanovic (RN) y el expresidente de la colectividad, Carlos Larraín, anunciaran su apoyo a Kast. Ante ello, Renovación Nacional suspendió la militancia del parlamentario y derivó una denuncia contra Larraín a su tribunal interno.

El sábado pasado, Matthei participó en el Consejo General de Evópoli, donde recibió formalmente las propuestas programáticas del partido y el respaldo de su directiva. La actividad sirvió también como respuesta a los descuelgues hacia el líder republicano, marcando un gesto de unidad que Santa Cruz busca mantener de cara a una contienda electoral que –advirtió- “todavía está muy abierta”.

Más sobre:Elección presidencialEvópoliJuan Manuel Santa CruzJosé Antonio KastEvelyn MattheiChile VamosPolítica

