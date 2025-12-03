Desde la Redacción: los dardos de Camila Flores a directiva RN, la tensión en el PDG y el análisis al debate ARCHI
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera la reflexión de la diputada y senadora electa de RN, Camila Flores, sobre su permanencia en ese partido y cómo la aprobación de la reforma política podría hacer, a su juicio, que "varios podríamos terminar renunciando antes de marzo". En este episodio, además, el diputado electo Javier Olivares (PDG) abordó las discrepancias entre el timonel de su partido y Pamela Jiles, afirmando que, pese al resultado de la consulta digital, él votará por José Antonio Kast.
