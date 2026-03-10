Desde la Redacción: Orellana apunta a “estrategia” en apoyo del FA a Jiles para liderar la Cámara
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), realizó un balance de sus cuatro años de gestión a horas del término del gobierno. "Entiendo que en esto hay una estrategia", dijo sobre el apoyo que el Frente Amplio le habría dado a la diputada Pamela Jiles para presidir la Cámara. En esa línea, afirmó que aunque puede ser "contraintuitivo", el foco de la colectividad en el Congreso está en "defender principios que son importantes, como la reforma de pensiones". La secretaria de Estado, además, descartó de momento postular como timonel.
