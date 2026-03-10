SUSCRÍBETE
    Desde la Redacción: Orellana apunta a “estrategia” en apoyo del FA a Jiles para liderar la Cámara

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), realizó un balance de sus cuatro años de gestión a horas del término del gobierno. "Entiendo que en esto hay una estrategia", dijo sobre el apoyo que el Frente Amplio le habría dado a la diputada Pamela Jiles para presidir la Cámara. En esa línea, afirmó que aunque puede ser "contraintuitivo", el foco de la colectividad en el Congreso está en "defender principios que son importantes, como la reforma de pensiones". La secretaria de Estado, además, descartó de momento postular como timonel.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Desde la RedacciónAntonia OrellanaMinisterio de la MujerFrente AmplioFA

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Honda revive el Insight: el histórico híbrido que desafió al Prius prepara su regreso

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Es oficial: Lula da Silva da pie atrás y decide no asistir al cambio de mando de Kast

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo