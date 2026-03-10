Ministra de la Mujer y apoyo a Jiles para presidir la Cámara: “Es contraintuitivo, pero entiendo que en esto hay una estrategia”

i

En su último día como ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en conversación con el programa Desde la Redacción, de La Tercera, realizó un balance de la gestión de su gobierno y su cartera, pero además abordó temas de polémicos de contingencia como el proyecto de conmutación de penas o el acuerdo administrativo para liderar la Cámara de Diputados.

Sobre este último punto la secretaria de Estado fue consultada por el hecho que la diputada del PDG, Pamela Jiles, esté apunto de asumir la presidencia de la Corporación con el respaldo del actual oficialismo, entre ellos, su partido el Frente Amplio.

“De repente estas cosas congresales son medias inteligibles para la mayoría, pero yo creo que las bancadas, sobre todo visto un tema del legislativo, priorizan cuáles son sus objetivos y a veces las prioridades no son la mesa de la Cámara sino, por ejemplo, determinadas comisiones porque hay puntos que se quieran defender ”.

Así la titular de la cartera d ela mujer señaló que “Yo espero que esto tenga que ver con querer defender la reforma de pensiones, nuestro nuevo reglamento de tres causales, que no haya una contra reforma tributaria en beneficio de los más ricos del país y contra la provisión igualitaria de servicios públicos a todas las comunas a través del fondo común municipal y creo que eso es lo que hay detrás. Y por lo tanto lo importante es con qué objetivo se hace, no la figura de Pamela Jiles en sí misma ”

En tanto, requerida respecto de si vale la pena el precio, Antonia Orellana planteó que “si el objetivo está claro hay que discutirlo en ese sentido (...) Yo creo que precisamente es labor de los congresistas que toman esas definiciones el poder explicarla en términos claros para que no quede esa duda oscura de qué pasó”

“Si los medios son un poquito de humillación propia: no se humilla quien lo está haciendo por un bien que es defender principios que son importantes como la reforma de pensiones”, agregó.

Asimismo, insistió en que “eso es una definición que tienen que tomar los congresistas. Espero que la puedan explicar bien porque como tú bien señalas es contraintuitiva, pero yo entiendo que en esto hay una estrategia que no es sólo del Frente Amplio sino ojalá del amplio arco de la coalición de gobierno”.

No a la presidencia del FA

La ministra también fue consultada sobre si una vez que deje el gobierno tiene aspiraciones de liderar su partido, el Frente Amplio.

“No está entre mis aspiraciones, yo no sé quién dio esa idea, pero no fui yo” , sostuvo.

Agregó que “No me preguntaron. Yo tengo un par de proyectos”.

Recalcando que si alguien la quiere convencer no será fácil, añadió que: “Quiero descansar un poquito, no puedo irme muy lejos porque tengo a mi hijo ya en clases. Así que, por lo pronto, para el día jueves, tengo que preparar dos botellas recortadas para el famoso trabajo del sistema respiratorio. Es mi plan inmediato”.

Conmutación de penas: “Macaya debió haberse abstenido”

Orellana también fue consultada por el proyecto de ley que regula la conmutación o suspensión de penas privativas de libertad para determinados casos.

“Encuentro que es una vergüenza que el Senado, que no estuvo disponible para llegar a un acuerdo sobre la ley de protección materno-infantil, porque quiero recordar que al día de hoy tenemos guaguas viviendo en nuestras cárceles, tenemos jardines Integra dentro de nuestras cárceles para delitos de menor cuantía... o sea, que no están disponibles para eso, si estén disponibles, para impunidad, porque es una ley que no distingue tipos penales para los peores agresores sexuales, y con eso incluyo al señor Miguel Krassnoff, cuya abogada ya reconoció ser parte de la redacción del proyecto”

Además, apuntó sus dardos al senador de la UDI, Javier Macaya: “Cuando uno tiene ropa tendida tiene que abstenerse de votar o de intervenir, y creo que el senador Macaya debió haberse abstenido , como un gesto de, digamos, de independencia respecto a ese proyecto, porque su padre, al ser condenado, es beneficiario directo por la edad que tiene y me parece que eso no contribuye a la fe pública en el Senado”.

Revisa la entrevista completa acá: