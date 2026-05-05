Desde la Redacción: Tensión en el Segundo Piso y resistencia a recorte fiscal en Defensa
El diputado y presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, Álvaro Carter (Rep.) instó al gobierno a no efectuar el recorte presupuestario del 3% en esa área y planteó, en cambio, en que se inyecten recursos a los fondos estratégicos de las Fuerzas Armadas y a que se modernicen. En esa línea, cuestionó que Chile mientras Chile se "retrajo", Argentina, Perú y Bolivia estén invirtiendo más en sus FF.AA. Revisa en este capítulo, también, la pugna entre el oficialismo y el Segundo Piso por las atribuciones del jefe de asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval, y la entrevista a la exministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA).
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