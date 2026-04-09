Desde la Redacción: visiones contrapuestas de “Escuelas Protegidas” tras agresión a ministra de Ciencia
Repudio transversal causó la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral. En el programa de streaming de La Tercera el senador Javier Macaya (UDI) instó a la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo contra la violencia en establecimientos educacionales, incluyendo quitar la gratuidad a condenados. "Un matón que impide el derecho a la educación, o a una actividad académica como en la que participaba la ministra, no puede tener derechos sociales en términos de gratuidad o CAE", dijo. El diputado Luis Cuello (PC), por su parte, planteó que es “un camino equivocado” mezclar ambos temas.
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