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    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”

    El senador UDI y presidente de la Comisión de Hacienda considera que existe la opción de encontrar acuerdos con grupos de la oposición para su aprobación, en un proyecto que considera "se juega, primero el éxito del gobierno, el éxito de Chile económicamente en los próximos años".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto” Dedvi Missene

    El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el gremialista Javier Macaya, realizó un llamado al Ejecutivo a que ingrese el proyecto de reconstrucción nacional durante la próxima semana, de tal forma que pueda terminar siendo aprobado en agosto de este año.

    El plan de reconstrucción nacional del gobierno de José Antonio Kast, que presenta más de 40 medidas en diversas áreas, hecho que ha producido dudas tanto en el oficialismo como en la oposición, vio retrasado su ingreso al parlamento debido al ataque en un liceo en Calama que llevó a centrar el anuncio de medidas legislativas para afrontar la violencia en los colegios.

    Consultado respecto a este proyecto, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario resaltó que la propuesta del Ejecutivo “es un proyecto integral de crecimiento, es volver a lo básico, que Chile vuelva a crecer”.

    Respecto a la posibilidad de que las medidas ingresen de forma dividida, Macaya señaló que “es un todo bastante integral”.

    “Si tu lo separas no solamente vas a retrasar las señales que se le tienen que dar a un país que tiene que volver a confiar en Chile para que volvamos a crecer, ojalá a 4 puntos, sino que además genera que ciertos gurpos de interés vayan yendo etapa por etapa, espacio por espacio, en un proyecto que se juega, primero el éxito del gobierno, el éxito de Chile económicamente en los próximos años, pero segundo de que sea visto como un solo todo”, explicó el parlamentario.

    No es una gran reforma tributaria, son normas muy puntuales. No es una gran reforma ambiental a la permisiología, son normas muy puntuales de cambio de algunas situaciones muy concretas que incluso algunas podrían haber sido materia de reglamento”, agregó.

    Consultado sobre la necesidad de encontrar algunas acuerdos en la oposición, debido a que la iniciativa requeriría una mayoría simple, el senador señala que “hay una parte de la oposición, hay una parte del Partido de la Gente, de sectores que están disponibles a conversar de esto”.

    Finalmente, Macaya espera que el proyecto pueda ingresar durante la próxima semana para que pueda tener una pronta tramitación en el parlamento.

    “Yo creo que en particular urge hacerlo la próxima semana, urge hacerlo rápido. Aquí el ministro García (Ruminot) puso un plazo de septiembre, yo creo que septiembre tiene que estar publicada la ley. O sea, yo creo que este proyecto tiene que estar aprobado en agosto, por que es la señal que requiere el mundo de que a Chile le pusimos turno de nuevo”, concluyó al respecto.

    Agresión a ministra de Ciencia Ximena Lincolao

    El senador gremialista también abordó durante la conversación la agresión a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao, ocurrida el miércoles tras su participación en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en su sede de Valdivia.

    Respecto a la vinculación con el proyecto de ley Escuela Protegidas que ingresó el Ejecutivo esta semana en respuesta a la violencia en los establecimientos educacionales, Macaya enfatizó que “hay que ver norma por norma, es una revisión, pero creo que tiene que haber una señal de que el que la hace, la paga”.

    Si uno no cumple con los deberes básico, que en este caso tienen que ver con tener una convivencia razonable en un establecimiento educacional, tiene que haber una consecuencia. No se trata de una muerte civil, ni de cortale las piernas a esa persona para siempre en su vida, pero evidentemente tiene que generarse derechos con los deberes correlativos”, señaló sobre esta discusión.

    Más sobre:Javier MacayaDesde la RedacciónDLRLey misceláneaReconstrucción nacional

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