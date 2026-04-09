Frente a Frente: Tatiana Klima y Roberto Munita debaten por “Escuelas Protegidas” y ley miscelánea
La socia directora de Criteria Comunicaciones y el director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello contrastaron miradas sobre las medidas que el Ejecutivo ha empujado contra la violencia en establecimientos educacionales. ¿De qué forma cambia el debate tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencia en la Universidad Austral? Revisa las visiones contrapuestas entre ambos, también, sobre el Plan de Reconstrucción Nacional. ¿"Frankestein" o un "buen camino"? Todos los detalles en el video.
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