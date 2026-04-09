Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

La agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos, sigue generando las repercusiones y se ha mezclado con algunos debates sobre educación, que están en el Congreso.

Este jueves el ministro el ministro del Interior, Claudio Alvarado, emplazó a los parlamentarios a votar, por ejemplo, a favor del proyecto de “Escuelas Protegidas” sosteniendo que quienes lo rechacen validarán la violencia.

La afirmación del jefe de gabinete generó la distancia de parte del diputado comunista, Luis Cuello, quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera sostuvo que es “un camino equivocado” mezclar ambos temas.

“(El ataque a la ministra) es una agresión sin duda, una agresión violenta, una agresión de fuerza que es violenta, pero tiene otras características. Yo creo que acá mezclar los temas... yo le pediría al ministro también que hagamos un debate con honestidad intelectual”, emplazó el comunista a Alvarado.

“Él (Alvarado) puede tratar de persuadir y convencer de su proyecto (”Escuela Protegidas"), un mal proyecto, pero que lo haga a través de buenos argumentos, buenas herramientas, y no, en el fondo, utilizando un hecho muy lamentable que no tiene conexión", recalcó.

Según Cuello, si bien lo ocurrido con Linconao es absolutamente condenable “una cosa distinta es mezclar los temas y traer a la palestra un proyecto de ley que presentó el gobierno respecto de un fenómeno que tiene otras características, que es la violencia en los colegios, que tiene que ver con una violencia que no es una violencia que surge de ninguna manifestación, sino que, más bien, emana de otras condiciones materiales, sociales, de la marginalidad, del declive también de la educación pública, y que tiene otras expresiones”.

“Hay un problema mucho más grueso, que requiere otro enfoque, entonces pensar que esto se va a resolver porque se establecen más sanciones, más pena, o porque los profesores van a estar obligados a revisar la mochila, creo que está muy equivocado el camino, y más equivocado aún cuando se intenta mezclar un hecho muy lamentable, como es esta agresión contra la ministra, con la discusión respecto de la violencia en los colegios de Chile”, agregó.

En tanto, Cuello evitó señalar sobre qué tipo de sanciones deberían tener quienes agredieron a la secretaria de Estado. En esa línea, apuntó a la autonomía de la universidad, sosteniendo ademásd que “el gobierno tiene derecho a ejercer las acciones legales que estima pertinente, ahora, siempre eso tiene que tener un debido proceso”.

Ley Miscelanea: “Se está haciendo una triquiñuela”

En tanto, el diputado cuestionó en duros términos el paquete de medidas que empuja el gobierno y que se ha denominado plan de reconstrucción nacional o ley miscelanea.

“El proyecto de reconstrucción nacional, que nos remite al año 74 con su nombre, bueno, ahí también creo que es importante que podamos tener una posición común (como oposición) en algunos aspectos porque claramente acá se está haciendo una triquiñuela que es presentar un proyecto de ley como un solo todo, como un solo paquete, que es una reforma tributaria encubierta que beneficia al 1% más rico de la población y en eso creo que tenemos que estar muy alertas”, sostuvo Cuello.

“Se están afectando dos cosas. Primero, el principio democrático, es decir, se está limitando el debate informado a través de un proyecto misceláneo, omnibus como en Argentina. Y en segundo lugar, también, desde el punto de vista del fondo, hay una enorme contradicción cuando el gobierno dice que no hay plata para esto, pero sin embargo sí hay plata para regalarle a las grandes corporaciones, cosa que no se explica”, recalcó.

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