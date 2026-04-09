SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos, sigue generando las repercusiones y se ha mezclado con algunos debates sobre educación, que están en el Congreso.

    Este jueves el ministro el ministro del Interior, Claudio Alvarado, emplazó a los parlamentarios a votar, por ejemplo, a favor del proyecto de “Escuelas Protegidas” sosteniendo que quienes lo rechacen validarán la violencia.

    La afirmación del jefe de gabinete generó la distancia de parte del diputado comunista, Luis Cuello, quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera sostuvo que es “un camino equivocado” mezclar ambos temas.

    “(El ataque a la ministra) es una agresión sin duda, una agresión violenta, una agresión de fuerza que es violenta, pero tiene otras características. Yo creo que acá mezclar los temas... yo le pediría al ministro también que hagamos un debate con honestidad intelectual”, emplazó el comunista a Alvarado.

    “Él (Alvarado) puede tratar de persuadir y convencer de su proyecto (”Escuela Protegidas"), un mal proyecto, pero que lo haga a través de buenos argumentos, buenas herramientas, y no, en el fondo, utilizando un hecho muy lamentable que no tiene conexión", recalcó.

    Según Cuello, si bien lo ocurrido con Linconao es absolutamente condenable “una cosa distinta es mezclar los temas y traer a la palestra un proyecto de ley que presentó el gobierno respecto de un fenómeno que tiene otras características, que es la violencia en los colegios, que tiene que ver con una violencia que no es una violencia que surge de ninguna manifestación, sino que, más bien, emana de otras condiciones materiales, sociales, de la marginalidad, del declive también de la educación pública, y que tiene otras expresiones”.

    “Hay un problema mucho más grueso, que requiere otro enfoque, entonces pensar que esto se va a resolver porque se establecen más sanciones, más pena, o porque los profesores van a estar obligados a revisar la mochila, creo que está muy equivocado el camino, y más equivocado aún cuando se intenta mezclar un hecho muy lamentable, como es esta agresión contra la ministra, con la discusión respecto de la violencia en los colegios de Chile”, agregó.

    En tanto, Cuello evitó señalar sobre qué tipo de sanciones deberían tener quienes agredieron a la secretaria de Estado. En esa línea, apuntó a la autonomía de la universidad, sosteniendo ademásd que “el gobierno tiene derecho a ejercer las acciones legales que estima pertinente, ahora, siempre eso tiene que tener un debido proceso”.

    Ley Miscelanea: “Se está haciendo una triquiñuela”

    En tanto, el diputado cuestionó en duros términos el paquete de medidas que empuja el gobierno y que se ha denominado plan de reconstrucción nacional o ley miscelanea.

    “El proyecto de reconstrucción nacional, que nos remite al año 74 con su nombre, bueno, ahí también creo que es importante que podamos tener una posición común (como oposición) en algunos aspectos porque claramente acá se está haciendo una triquiñuela que es presentar un proyecto de ley como un solo todo, como un solo paquete, que es una reforma tributaria encubierta que beneficia al 1% más rico de la población y en eso creo que tenemos que estar muy alertas”, sostuvo Cuello.

    “Se están afectando dos cosas. Primero, el principio democrático, es decir, se está limitando el debate informado a través de un proyecto misceláneo, omnibus como en Argentina. Y en segundo lugar, también, desde el punto de vista del fondo, hay una enorme contradicción cuando el gobierno dice que no hay plata para esto, pero sin embargo sí hay plata para regalarle a las grandes corporaciones, cosa que no se explica”, recalcó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde La RedacciónLuis CuelloPartido ComunistaEducaciónviolencia escolar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Lo más leído

    1.
    Senador Ossandón por agresión a ministra Lincolao: “Hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos”

    Senador Ossandón por agresión a ministra Lincolao: “Hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos”

    2.
    Mariano Fernández y candidatura de Bachelet: “Somos siete excancilleres reemplazando la negligencia del gobierno”

    Mariano Fernández y candidatura de Bachelet: “Somos siete excancilleres reemplazando la negligencia del gobierno”

    3.
    La Moneda ajusta diseño comunicacional y ministros salen de la banca para desplegarse

    La Moneda ajusta diseño comunicacional y ministros salen de la banca para desplegarse

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”
    Chile

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”
    Negocios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

    “No había agua en el camarín”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios
    Mundo

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar