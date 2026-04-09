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    Tras agresión a Lincolao, Alvarado emplaza al Congreso y afirma que votación de “Escuelas Protegidas” revelará quién valida la violencia

    El ministro del Interior también apuntó a que hay algo ideológico detrás de la manifestación, más que el buscar dar a conocer problemas de la comunidad educativa.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    CLAUDIO ALVARADO, MINISTRO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    A raíz de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ayer en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, esta jornada el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que buscan hacer frente a los hechos de violencia en los establecimientos educacionales, indicando que “todos deberíamos estar tras estas iniciativas” ya que buscan “poder disminuir o sancionar estas conductas ilícitas al interior de los colegios y de los establecimientos educacionales”.

    “Yo espero que la próxima semana, cuando esto se ponga en votación, estemos todos por tener estudiantes bien formados, que sean buenos profesionales y que sean un aporte para el país”, sentenció esta mañana en conversación con Radio Duna.

    En la instancia de votación, aseveró, “veremos quiénes queremos una buena educación para nuestros hijos y quiénes quieren proteger, o de alguna u otra forma, validar, la violencia buscando alguna justificación”.

    “El tablero de la sala de la Cámara de Diputados es bien clarito. Estarán en verde aquellos que quieren proteger y cuidar la educación en nuestro país, y estarán en rojo aquellos que quieren, solapadamente, mantener la violencia en los colegios”, sentenció sobre los colores que se dan para diferenciar la votación a favor y en contra de los proyectos.

    En esta línea, espera la mayoría de votos.

    “Espero que sea, ojalá, una aprobación unánime y transversal. A lo mejor podemos tener algunas diferencias en la redacción del articulado -bueno, pongámonos de acuerdo- pero no busquemos excusas para seguir validando la violencia en los colegios", sostuvo.

    En cuanto a si los estudiantes involucrados deberían ser expulsados -como han propuesto algunos parlamentarios- Alvarado expresó que eso será decisión de la universidad, sin embargo, sostuvo, estudiantes que, organizadamente configuran este tipo de situaciones, que terminan agrediendo a las autoridades, reteniéndolas contra su voluntad, en un recinto universitario, sin dejarlos salir, “creo que, a lo menos, requieren una sanción de esas características”.

    Asimismo, también acusó que hay algo ideológico detrás de la manifestación, más que el buscar dar a conocer problemas de la comunidad educativa.

    “Tengo información de que encontraron escritos donde se convocaba a esta manifestación a levantar la voz contra la autoridad que los visitaba, y en ese sentido no es una acción espontánea", concluyó.

    En ese sentido, afirmó el secretario de Estado, “creo que acá, más que el trasfondo de querer representar problemas que vive esa comunidad educativa, en el fondo aquí claramente y derechamente, y lo digo con todas sus letras, aquí hay también una manipulación política de este tipo de situaciones que llevan al extremo para hacer sentir que no están de acuerdo con el accionar del gobierno y transforman esa ideología en violencia”.

    Más sobre:PolíticaXimena LincolaoClaudio AlvaradoMinistro del Interior

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