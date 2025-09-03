Día de furia en Puente Alto: hombre destrozó a martillazos un auto en plena autopista

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la salida Domingo Tocornal.

Uno de los dos hombres involucrados se bajó de su vehículo, sacó un martillo de la maleta y destrozó el auto del otro conductor.

En el registro se muestra cómo la víctima intenta huir, pero la congestión se lo impidió, ya que el altercado se produjo en plena carretera.