Día internacional del Huemul: inauguran el primer centro de rescate de fauna silvestre en Huilo Huilo

En la instancia participo la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo y sostuvo que “es muy significativo que la inauguración de este centro coincida con la conmemoración del Día Internacional del Huemul, especie que forma parte de nuestro escudo nacional y es un símbolo emblemático de nuestro patrimonio natural”.

Este nuevo centro fue impulsado por Fundación Huilo Helio y contará con veterinarios especializados en fauna silvestre, con la finalidad de atender animales provenientes de distintas zonas del país, como huemules, pumas, aves y zorros, entre otros.