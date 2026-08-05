Día internacional del Huemul: inauguran el primer centro de rescate de fauna silvestre en Huilo Huilo
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Huemul, se inauguro el primer Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Reserva Biológica Huilo Huilo.
En la instancia participo la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo y sostuvo que “es muy significativo que la inauguración de este centro coincida con la conmemoración del Día Internacional del Huemul, especie que forma parte de nuestro escudo nacional y es un símbolo emblemático de nuestro patrimonio natural”.
Este nuevo centro fue impulsado por Fundación Huilo Helio y contará con veterinarios especializados en fauna silvestre, con la finalidad de atender animales provenientes de distintas zonas del país, como huemules, pumas, aves y zorros, entre otros.
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