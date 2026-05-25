Diálogos Ciudadanos | Alfredo Moreno: El estallido, la pérdida de confianza y como sanar un país polarizado
En este episodio conversamos con Alfredo Moreno, exministro de Cancillería, Desarrollo Social y Obras Públicas durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Ingeniero civil de la UC y con estudios en la Universidad de Chicago, Moreno aborda en su rol de ministro los días más duros del estallido social en octubre de 2019.
La conversación con un joven de “primera línea” que le reveló por qué muchos no llaman a Carabineros. Cómo se vivía desde el Ministerio de Obras Públicas el caos en 2019, y una profunda experiencia personal: Perder a su padre adolescente, pasar de la abundancia a la escasez y por qué nunca jugó el rol de víctima.
Son partes de los temas que abordó el exministro con el Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA, Mauro Lombardi.
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