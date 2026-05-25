SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Diálogos Ciudadanos | Alfredo Moreno: El estallido, la pérdida de confianza y como sanar un país polarizado

    En este episodio conversamos con Alfredo Moreno, exministro de Cancillería, Desarrollo Social y Obras Públicas durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Ingeniero civil de la UC y con estudios en la Universidad de Chicago, Moreno aborda en su rol de ministro los días más duros del estallido social en octubre de 2019.

    Por 
    La Tercera TV

    La conversación con un joven de “primera línea” que le reveló por qué muchos no llaman a Carabineros. Cómo se vivía desde el Ministerio de Obras Públicas el caos en 2019, y una profunda experiencia personal: Perder a su padre adolescente, pasar de la abundancia a la escasez y por qué nunca jugó el rol de víctima.

    Son partes de los temas que abordó el exministro con el Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA, Mauro Lombardi.

    Más sobre:Conversaciones LTVideopodcast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno

    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras

    Vision BMW Alpina anticipa el futuro de la histórica firma alemana

    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron en última semana y se registraron 15 víctimas

    Impuesto corporativo e invariabilidad: el segundo round que se avizora en el Senado por la megarreforma

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno
    Chile

    La Florida desplegará puntos de atención municipal para ayudar a vecinos a activar cupón de gas entregado por el gobierno

    Ejecutivo presenta resultados de tercer informe de auditoría al Estado e instruye investigación particular a cuatro organismos

    Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron en última semana y se registraron 15 víctimas

    ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras
    Negocios

    ILC sube sus ganancias impulsadas por mejor desempeño de las filiales financieras

    Máximo Pacheco renuncia a directorio de Novandino Litio: “He seguido atentamente la ofensiva que han llevado algunos sectores”

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas
    Tecnología

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí
    Cultura y entretención

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí

    Cancamusa y una noche para activar la dopamina en el Nescafé de las Artes

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA
    Mundo

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes