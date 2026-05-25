Diálogos Ciudadanos | Alfredo Moreno: El estallido, la pérdida de confianza y como sanar un país polarizado

La conversación con un joven de “primera línea” que le reveló por qué muchos no llaman a Carabineros. Cómo se vivía desde el Ministerio de Obras Públicas el caos en 2019, y una profunda experiencia personal: Perder a su padre adolescente, pasar de la abundancia a la escasez y por qué nunca jugó el rol de víctima.

Son partes de los temas que abordó el exministro con el Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA, Mauro Lombardi.