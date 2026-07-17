El recado de los defensas de Argentina a Gary Neville: “Espero que cuando me retire no sea tan estúpido”

Le dieron con todo. Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra, que mete a la Albiceleste en la final del Mundial, Cuti Romero y Lisandro Martínez salieron al paso de las críticas que les hizo Gary Neville en la previa del encuentro.

El emblemático jugador del Manchester United había dicho que no tenían el nivel para frenar a los atacantes de su país. “No veo ninguna manera en que no marquemos al menos dos goles contra Argentina. Los llamo la mejor-peor dupla defensiva central del mundo”, aseveró.

Pero con el resultado ya sentenciado y el júbilo de estar nuevamente en la pelea por la Copa del Mundo, los nacidos en el otro lado de la cordillera no se guardaron nada. “Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha, siempre con respeto”, lanzó Martínez en diálogo con Directv.

Y su socio en la defensa no se quedó atrás. “Teníamos bronca porque se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, están acostumbrados a hacer eso, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices”, espetó Romero.

Tras ello, el también zaguero del Tottenham agregó: “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido, que no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia”.

Palabras que se agregaron a la ya filosa reflexión que había hecho Néstor Gorosito cuando se enteró de las críticas del británico. El ídolo de Universidad Católica se contactó telefónicamente con Sebastián Vignolo, periodista de ESPN, y lanzó sus dardos. “Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era el lateral, pedazo de tronco... Los defensores argentinos son cracks. Él no sabía que se jugaba con el pie“, disparó.

De lo que nadie habló del fuerte cruce que tuvo Romero con Jude Bellingham, cuando el cotejo recién había terminado. El hombre que interesa en el Barcelona le gritó de todo al volante ofensivo del Real Madrid y éste no logró responderle. Sin embargo, tras unos minutos de inacción, golpeó en la cabeza a Valentín Barco, en un episodio que -felizmente- no pasó a mayores.

Mira las palabras de los defensores argentinos: